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Квартиры в Epanomi, Греция

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5 объектов найдено
Квартира в Epanomi, Греция
Квартира
Epanomi, Греция
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$158,511
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Epanomi, Греция
Квартира 2 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$171,203
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Epanomi, Греция
Квартира 3 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Продается квартира площадью 148 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$218,431
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Epanomi, Греция
Квартира 2 спальни
Epanomi, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается квартира площадью 82 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$147,589
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Epanomi, Греция
Квартира 1 спальня
Epanomi, Греция
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$153,492
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Grekodom Development
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