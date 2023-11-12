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Квартиры в Эпаноми, Греция

двухкомнатные
4
Квартира В архив
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€150,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€130,000
Квартира 6 спален в Эпаноми, Греция
Квартира 6 спален
Эпаноми, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Код недвижимости: HPS3066 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Thermaikos Peraia за € 780.000. Это 430 кв. …
€780,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€110,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€130,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Эпаноми, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 148 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€185,000
Квартира 3 комнаты в Эпаноми, Греция
Квартира 3 комнаты
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 1
For sale an apartment of 50 m² in Epanomi
€125,000
Квартира 4 комнаты в Эпаноми, Греция
Квартира 4 комнаты
Эпаноми, Греция
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Этаж 1
For sale an apartment of 123 m² in Epanomi
€130,000
Квартира 3 комнаты в Эпаноми, Греция
Квартира 3 комнаты
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 3
For sale an apartment of 96 m² in Epanomi
€110,000
Квартира 3 комнаты в Эпаноми, Греция
Квартира 3 комнаты
Эпаноми, Греция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1
For sale an apartment of 90 m² in Epanomi
€115,000
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