Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Oraiokastro
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Oraiokastro, Греция

;
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$129,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$141,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира
Oreokastro Municipality, Греция
Площадь 200 м²
Продается квартира площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$527,674
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Value OneValue One
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Oraiokastro, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти