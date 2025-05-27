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Квартиры с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
185
Municipality of Thessaloniki
630
Thessaloniki Municipal Unit
620
Thermi
398
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157 объектов найдено
Квартира 8 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 8 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на 2 уровнях. Первый …
$782,807
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$260,936
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$151,343
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$391,142
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$287,029
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$279,387
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Торони, Греция
Квартира 2 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
квартира площадью 45 кв.м. у моря в Торони (Халкидики). Состоит из 1 спальни, гостиной, кухн…
$77,432
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Молес Каливес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Dream living in front of the beach with 2 apartments in total of 148 sq.m. in total.  The ap…
$878,537
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$322,850
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и сос…
$155,409
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$217,825
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$383,337
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Квартира 2 комнаты в Макригиалос, Греция
Квартира 2 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$130,753
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$387,790
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Квартира 2 комнаты в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 комнаты
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
$245,280
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Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$250,021
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Кондо 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Кондо 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира в элитной резиденции на берегу моря недалеко от Салоник. В резиденции …
$234,037
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$318,844
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Квартира 1 спальня в Сивири, Греция
Квартира 1 спальня
Сивири, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Living on the beach with this amazing apartment on the ground level with 60 sq meters of liv…
$231,059
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Квартира 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This fabulous corner beachfront villa enjoys a central and quiet location in one of Nea Skio…
$1,32 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерисос, Греция
Квартира 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 60 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс расположе…
$178,808
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$144,163
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Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$288,112
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Квартира 2 комнаты в Peristasi, Греция
Квартира 2 комнаты
Peristasi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$88,718
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Квартира 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$333,998
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$2,61 млн
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Welcome, Home!  Enter this 50 m  home and be greeted by a  living room & kitchen and walk ou…
$358,250
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$135,053
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
$1,15 млн
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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