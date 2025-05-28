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Квартиры в Верии, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Верия, Греция
Квартира 2 комнаты
Верия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$114,840
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Верия, Греция
Квартира 3 комнаты
Верия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$87,674
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Верия, Греция
Квартира 1 спальня
Верия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$119,703
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Квартира 2 спальни в Верия, Греция
Квартира 2 спальни
Верия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 92 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$95,762
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