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Квартиры в Касандрия, Греция

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40 объектов найдено
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Gorgeous new complex move-in ready in the thriving town of Kalithea with 60 sq meters of liv…
€175,000
Квартира 4 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Состоит из двух отдельных квартир: 3 этаж 65 кв.м: гостиная с кухней, 2 спальни, 1 душевая к…
€290,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Квартира 4 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS4160 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Moudania Nea Potidaia для €180.000 . Эт…
€180,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с бытовой техникой в Fourka, Греция
Квартира 1 спальня с мебелью, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Великолепная однокомнатная квартира на продажу с 30 кв. м жилой площади плюс балкон.  Дом на…
€82,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Идеальная квартира с 45 кв. м жилой площади, построенная в 2000 году.  Дом может похвастатьс…
€83,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Fourka, Греция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Fourka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Идеальная инвестиционная недвижимость для аренды с 2 домами или идеально подходит для большо…
€250,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Fourka, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Fourka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Великолепная квартира очень удобна для детей, пожилых людей и домашних животных рядом с песч…
€120,000
Квартира с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Fourka, Греция
Квартира с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Замечательная летняя жизнь с этим домом, включая 45 кв. М жилой площади. В доме есть кухня с…
€68,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением в Касандрия, Греция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением
Касандрия, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/16
Продаётся двухкомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на улице Белы…
€43,842
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с бытовой техникой в Fourka, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с бытовой техникой
Fourka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Квартира жилой, летний дом на продажу в городе Каландра с 65 кв. М жилой площади на первом э…
€90,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира идеально подходит для получения дохода от аренды или отдыха в процветающем приморск…
€79,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€125,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Касандрия, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€75,000
Квартира 3 спальни в Касандрия, Греция
Квартира 3 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Эта квартира находится в городе Кассандрия, где люди живут круглый год. Расстояние до пляжа …
€75,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
Квартира 4 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS3965 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Каллитея для € 280.000 . Это 130 …
€280,000
Квартира 2 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Large home on 3 floors in a quiet location built in 2009. The home boasts 130 sq meters incl…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Ideal Home for permanent or summer living in the heart of Kalithea Halkidiki, the town that …
€250,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Fourka, Греция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Fourka, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
This versatile maisonette is surrounded by the pine tree-covered hills of Skala Fourka, 100 …
€430,000
Квартира 2 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: HPS3321 - Квартира на продажу в Кассандра Каллитея за € 135 000 . Это 50 к…
€160,000
Квартира 2 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: HPS3322 - Мезонет, который нужно пролить в Kassandra Kallithea для € 175 0…
€175,000
Квартира 2 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€150,000
Квартира 2 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Property Code: HPS749 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €700.000 . This 340 s…
€700,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
This second-floor apartment with brilliant sea views is nestled in a protected apartment com…
€129,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Fourka, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Fourka, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€150,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
€150,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 96 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€120,000
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