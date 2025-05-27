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Квартиры с садом в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
185
Municipality of Thessaloniki
630
Thessaloniki Municipal Unit
620
Thermi
398
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9 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Принос, Греция
Квартира 1 спальня
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11697 - Квартира для продажи в Thasos Ormos Prinou за эксклюзивность € 103…
$108,827
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Квартира в Тасос, Греция
Квартира
Тасос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11746 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 143.000. Это 38 кв. м…
$162,989
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Квартира 2 комнаты в Simantra, Греция
Квартира 2 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 600 метрах от моря, Халкидики, Греция Предлагаются апарт…
$159,758
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Квартира 7 комнат в Simantra, Греция
Квартира 7 комнат
Simantra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция Предлагаются виллы с ба…
$2,32 млн
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Имущественный кодекс: 11741 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 174 000 евро. Это 50 к…
$199,936
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Квартира 2 спальни в Принос, Греция
Квартира 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11707 - Квартира для продажи в Thasos Ormos Prinou за 153,900 евро. Это…
$161,059
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Квартира 1 спальня в Скала Сотирос, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PropertyCode: 11588-apartmentForsaleInthasosskalasotirosfor € 120.000.This45sq.m.m.apartment…
$125,582
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Квартира 5 спален в Пефкохори, Греция
Квартира 5 спален
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Rental apartments for sale in the popular seaside town of Pefkohori with a beachfront locati…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
$190,290
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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