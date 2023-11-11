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Квартиры в Municipal unit of Efkarpia, Греция

трехкомнатные
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS3766 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 255.000 . Это 130 кв. Кв…
€255,000
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS3765 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 250.000 . Это 130 кв. Кв…
€250,000
Квартира 5 спален с видом на город в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 5 спален с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 430 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€385,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€165,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€170,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€140,000
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Property Code: HPS803 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €250.000 . This 160 sq. m…
€250,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€85,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€110,000

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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