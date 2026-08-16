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Квартиры в Efkarpia Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Имущественный код: HPS4583 - Квартира для продажи в центре Эфкарпии за 178 000 евро. Это 89 …
$204,852
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Квартира 3 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Код собственности: HPS4585 - Maisonette FOR SALE в центре Эфкарпии за €314.000. Этот 157 кв.…
$361,368
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Квартира 2 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Код собственности: HPS4584 - Квартира для продажи в центре Эфкарпии за 174 000 евро. Это 87 …
$200,248
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Квартира 3 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Код собственности: HPS4586 - Maisonette FOR SALE в центре Эфкарпии за €308.000. Этот 154 кв.…
$354,463
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