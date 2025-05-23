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Квартиры в Toroni Municipal Unit, Греция

однокомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Sarti, Греция
Квартира 4 комнаты
Sarti, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$189,983
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Квартира 2 комнаты в Sarti, Греция
Квартира 2 комнаты
Sarti, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
🏡 Роскошная квартира на продажу в Сарти, ХалкидикиПродается роскошная квартира 59 кв.м. на 1…
$276,746
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс состоящий из трёх уровней, с мансардой, террасами и верандами. Второй и трети…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Торони, Греция
Квартира 2 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
квартира площадью 45 кв.м. у моря в Торони (Халкидики). Состоит из 1 спальни, гостиной, кухн…
$77,432
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Квартира 3 комнаты в Sarti, Греция
Квартира 3 комнаты
Sarti, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$368,348
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Первый уровень состоит из двух полноценных однокомнатных квартир, каждая из которых по 44 кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Sarti, Греция
Квартира 2 комнаты
Sarti, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
🏡 Роскошная квартира на продажу в Ситонии, ХалкидикиПродается роскошная квартира 31 кв.м. на…
$186,380
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Сикея, Греция
Квартира 3 комнаты
Сикея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$166,999
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Toroni Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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