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Кипр
Жилая
Пафос
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Пафос, Кипр
Пафос
284
Empa
35
Сообщество Ebas
35
Героскипу
27
Сообщество Хлорака
22
Chloraka
21
Пейя
19
Tsada
10
Polis Chrysochous
5
Полис
5
Сообщество Мандрия
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31 объект найдено
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Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
4
2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
3
2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Пафос, Кипр
3
2 м²
bProperty Featuresbb Идеально расположен между Пафосом и знаменитым Корал Бэй Бич Эта углова…
€919,749
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с камином, с верандой
Пафос, Кипр
3
2 м²
bProject Featuresb Этот эксклюзивный сказочный объект идеально расположен на набережной дере…
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с видом на горы, с тренажерным залом
Пафос, Кипр
3
2 м²
€303,214
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
2
2 м²
Domus расположен в приподнятом положении в нескольких минутах ходьбы от живописной деревни Т…
€283,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
Эта вилла расположена в тихом и живописном районе Пафоса в центре деревни Tala Village Tala …
€454,821
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Полис, Кипр
5
244 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
164 м²
2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
181 м²
2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
4
178 м²
3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
144 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
4
160 м²
2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
4
252 м²
2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
5
221 м²
2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
5
300 м²
2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
163 м²
2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
222 м²
2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
7
300 м²
2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
€4,00 млн
Рекомендовать
Квартира 12 спален с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
13
990 м²
3
Элитная вилла с бассейном и вертолетной площадкой рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предл…
€11,52 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
4
102 м²
2
Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предлагаются виллы …
€585,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
5
206 м²
2
Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными места…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
3
107 м²
2
Большая резиденция с полями для гольфа, спа-центром и клубом верховой езды в природном запов…
€845,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
3
153 м²
1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
4
107 м²
2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Героскипу, Кипр
3
1
153 м²
1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chloraka, Кипр
3
2
78 м²
2/1
Продается квартира площадью 78 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€240,000
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