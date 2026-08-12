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Квартиры с видом на горы в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
2320
Пейя
359
Полис
12
Героскипу
687
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83 объекта найдено
Квартира в Лимона, Кипр
Квартира
Лимона, Кипр
Эта сельскохозяйственная земля в Лемоне, Пафос, Кипр занимает 7024 квадратных метра и попада…
$46,093
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Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
Земля 1: 13 044 кв. м сельскохозяйственных угодий в зоне G3 с коэффициентом застройки 10% и …
$241,988
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Продается потрясающее отдельно стоящее бунгало, расположенное в желательном районе Тайной до…
$1,97 млн
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TekceTekce
Квартира в Lasa, Кипр
Квартира
Lasa, Кипр
Большой участок земли в деревне Лаза, Пафосский район В собственности высажены оливковые деревья
$63,378
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Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Большая жилая земля в Инее Продается 1/2 доли месторождения, что соответствует площади окол…
$207,418
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Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Струмпи, округ Пафос Недвижимость примыкает к обществе…
$69,139
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Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Струмпи, округ Пафос Недвижимость примыкает к обществе…
$115,232
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Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Для продажи: Если вы хотите проснуться и позавтракать в «райском уголке» и посмотреть на Ср…
$823,910
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$694,328
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Большой участок земли в деревне Курдака, Пафосский район Размер: 30101m2 Доступ к земле че…
$69,139
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Квартира в Arminou, Кипр
Квартира
Arminou, Кипр
Большое сельскохозяйственное поле в деревне Арминоу, округ Пафос. Собственность попадает в …
$57,616
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Квартира в Кония, Кипр
Квартира
Кония, Кипр
Большой жилой участок в Конии, Пафос Актив имеет площадь 2007 м2 и примыкает к общественной…
$345,697
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Квартира в Маратунда, Кипр
Квартира
Маратунда, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Маратхунта, Пафос, характеризуется плодородной почвой и…
$115,232
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Квартира в Куклия, Кипр
Квартира
Куклия, Кипр
Жилое поле в Куклии, Пафосский район 1000см Этот земельный участок имеет специальное разреш…
$288,081
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Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эта 2-спальная недвижимость является частью роскошного жилого курорта, который поставляется …
$1,04 млн
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Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Сельскохозяйственная земля в деревне Струмпи, округ Пафос Недвижимость примыкает к обществе…
$97,947
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Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Как первый холм на юго-западной части Кипра, обращенный к Средиземному морю, Лофос имеет луч…
$1,56 млн
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Квартира в Кили, Кипр
Квартира
Кили, Кипр
Большое сельскохозяйственное поле для продажи в деревне Коили, Пафосский район Недвижимость…
$80,663
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Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Сельскохозяйственные земли в Струмпи 7024 Sm с коэффициентом покрытия 10% и коэффициентом ст…
$57,616
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Квартира в Гуди, Кипр
Квартира
Гуди, Кипр
Большой участок земли в деревне Гуди, Пафосский район. Свойство попадает в зону Γ3 с обычно…
$80,663
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$728,645
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Престижная и элитная застройка, состоящая всего из шести 2-этажных вилл, с панорамным видом …
$910,334
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Квартира в Стени, Кипр
Квартира
Стени, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в Стени, Пафос 14716см Фактор строительства 10% / Фактор покрыт…
$126,755
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Квартира 4 спальни в Тала, Кипр
Квартира 4 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Как первый холм на юго-западной части Кипра, обращенный к Средиземному морю, Лофос имеет луч…
$1,56 млн
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Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
Это 5017 кв.м сельскохозяйственных угодий, расположенных в Лисосе, Пафос, в зоне G3. Земля …
$57,616
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Квартира 3 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Доступный через затененный частный внутренний двор, эта собственность, высокие стеклянные ст…
$1,45 млн
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Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
Это сельскохозяйственные угодья площадью 11721 кв.м, расположенные в Лисосе, Пафос, в зоне G…
$115,232
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Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эта 2-спальная недвижимость является частью роскошного жилого курорта, который поставляется …
$1,00 млн
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Квартира в Meladeia, Кипр
Квартира
Meladeia, Кипр
Это сельскохозяйственная земля площадью 13 044 кв.м., расположенная в Лисосе, Пафос, классиф…
$115,232
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Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Земля в Каллепии Пафос Кипр 7358 см Каллепия, живописная деревня в районе Пафоса на Кипре,…
$80,663
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Типы недвижимости в районе Пафос

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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