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Квартиры в Koinoteta Lempas, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Лемпа, Кипр
Квартира 2 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Уютно расположенный в спокойной обстановке прибрежных районов нижней Хлораки, э1тот современ…
$387,610
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Параметры недвижимости в Koinoteta Lempas, Кипр

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