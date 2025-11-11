Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Kallepeia, Кипр

трехкомнатные
4
Квартира 3 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Πρόκειται γα ένα μεγάλο γεωργικό κομμάτι γης, 6021 τετραγωνικών μέτρων, μεταξύ των χωριών Κα…
$58,060
Квартира 3 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
For sale is a charming semi-detached bungalow nestled in the picturesque village of Kallepia…
$209,018
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Big land opportunity/investment in Kallepeia.The building factor is 10% with coverage is 10%…
$87,091
Квартира 3 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
The specific Agricultural land in Kallepia typically features fertile soil, ideal for cultiv…
$104,509
Квартира 3 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Big land opportunity/investment in Kallepeia Village.Building density 30%,coverage 20% and a…
$75,479
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
This plot is located in Kallepia, Paphos.It has an area of c. 2,350sqm and abuts a registere…
$110,315
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
Площадь 5 686 м²
Residential land in Kallepeia community of Paphos District. The field has an irregular shape…
$325,139
Квартира в Каллепея, Кипр
Квартира
Каллепея, Кипр
This plot is located in Kallepeia, Paphos.It has an area of 4,014sqm and benefits from c. 11…
$162,569
