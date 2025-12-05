Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартира в Psathi, Кипр
Квартира
Psathi, Кипр
*** Специальное предложение *** От €75 000 до €60,000 Продается жилая земля в деревне Пса…
$69,139
Квартира в Psathi, Кипр
Квартира
Psathi, Кипр
Жилое поле в деревне Псати, округ Пафос. Недвижимость имеет неправильную форму с наклонной п…
$92,186
Квартира в Psathi, Кипр
Квартира
Psathi, Кипр
Этот актив состоит из двух смежных полей в Псати, Пафос.iT имеет общую площадь 5686 кв. м и …
$138,279
