Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Episkopi Pafou
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Episkopi Pafou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Епископи, Кипр
Квартира 3 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Эта уникальная коллекция роскошных вилл расположилась на живописных холмах деревни Эпископи …
$572,279
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Епископи, Кипр
Квартира 3 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Эта уникальная коллекция роскошных вилл расположилась на живописных холмах деревни Эпископи …
$572,279
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Епископи, Кипр
Квартира 4 комнаты
Епископи, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Средиземноморская роскошная вилла с великолепным видом на живописную деревню Эпископи в Пафо…
$1,39 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Episkopi Pafou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти