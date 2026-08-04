Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trimithousa
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Trimithousa, Кипр

;
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Квартира 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Просторная квартира с 3 спальнями на первом этаже для продажи в Тремитузе, Пафос. Планировка…
$342,769
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Квартира 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Исключительная жилая застройка, расположенная в очаровательной деревне Тремитуза. Идеально р…
$437,696
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Trimithousa, Кипр
Квартира 1 спальня
Trimithousa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Исключительная жилая застройка, расположенная в очаровательной деревне Тремитуза. Идеально р…
$247,644
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Trimithousa, Кипр
Квартира 2 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Исключительная жилая застройка, расположенная в очаровательной деревне Тремитуза. Идеально р…
$362,827
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Trimithousa, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти