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Квартиры-студии в районе Пафос, Кипр

Героскипу
8
Empa
7
Koinoteta Empas
7
Студия Удалить
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17 объектов найдено
Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$170,143
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Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Эта уникальная застройка расположена в нескольких километрах от красивой деревни Эмба, всего…
$219,539
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Студия 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Представляем Вам наш новейший объект недвижимости в живописной деревне Эмба, где современная…
$205,578
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Студия в Пафосе 40+13 кв.м. в жилом комплексе по цене 170000 евро Добро пожаловать в Cypr…
$185,580
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Эта квартира доступна на 1 и 2 этажах. Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно располо…
$214,050
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Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$148,189
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Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/2
Эта уникальная застройка расположена в нескольких километрах от красивой деревни Эмба, всего…
$208,562
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Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$153,677
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Эта квартира доступна на 1-м и 2-м этажах Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно расп…
$208,562
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Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Эта уникальная застройка расположена в нескольких километрах от красивой деревни Эмба, всего…
$219,539
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Студия 1 комната в район Пафос, Кипр
Студия 1 комната
район Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
«Окулус» состоит из 2 блоков студий, квартир с 1 и 2 спальнями и множества удобств на террит…
$138,394
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Студия 2 спальни в Героскипу, Кипр
Студия 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно расположенный в Героскипу, втором по величине …
$329,308
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Студия 2 спальни в Героскипу, Кипр
Студия 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Это роскошный жилой комплекс в Пафосе, удобно расположенный в Героскипу, втором по величине …
$329,308
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
Представляем ELEMENTS, Центр города, Пафос – ваш оазис в самом сердце Пафоса Расположенны…
$210,359
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$298,567
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Студия 1 спальня в Empa, Кипр
Студия 1 спальня
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Ваш надежный партнер по недвижимости в Пафосе В Risera Properties мы стремимся преобразоват…
$181,120
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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