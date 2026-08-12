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Квартиры с бассейном в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
2320
Пейя
359
Полис
12
Героскипу
687
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123 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном прибрежном районе Като Пафос, всего в 600 метрах от моря, этот со…
$1,14 млн
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Просторные 2-комнтаные апартаменты площадью 75,82 кв.м. на 1-ом этаже строящегося комплекса …
$415,129
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается современная квартира с 2 спальнями в комплексе Downtown Residences, в центре Като …
$498,734
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Апартаменты Panorama — Современная средиземноморская жизнь в Героcкипу, Пафос Апартаменты…
$334,445
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
ALSOS — Современная двухкомнатная квартира в Анавáргос, Пафос Двухкомнатная квартира расп…
$328,578
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Квартира 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Luma Genesis — Modern One-Bedroom Apartment in Paphos Современная однокомнатная квартира …
$193,626
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Продается: современная двухкомнатная квартира в Noble, Пафос. Эксклюзивный дом состоит всего…
$475,265
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Квартира 3 спальни в Thrinia, Кипр
Квартира 3 спальни
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается просторный пентхаус с 3 спальнями в комплексе Emblem, центр Пафоса. Пентхаус предл…
$792,108
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
La Bella — Современная двухкомнатная квартира в Геро́скипу, Пафос Проект La Bella предлаг…
$357,915
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
B103 – 1 спальня | 1 ванная | 52 м² внутренняя + 15 м² крытая веранда | Общая крытая площадь…
$338,691
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Квартира 1 спальня в Киссонерга, Кипр
Квартира 1 спальня
Киссонерга, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Vista Gardens, Кипр. Современный проект от на…
$236,507
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
CIRVIS — Современные двухкомнатные квартиры в Пафосе Двухкомнатные квартиры в комплексе C…
$422,457
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
CIRVIS — Современные однокомнатные квартиры в Пафосе Однокомнатные квартиры в комплексе C…
$258,168
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Luma Genesis — Современная двухспальная квартира в Пафосе Просторная двухспальная квартир…
$322,710
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается просторная квартира с 3 спальнями в жилом комплексе с зелеными зонами — Oasis Gard…
$481,131
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса — Infinity. Квартира сочетает с…
$464,703
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается современная квартира с 1 спальней в комплексе MITO Paramount, Пафос. Квартира вклю…
$403,447
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Продается: стильная однокомнатная квартира в Noble, Пафос. Бутик-комплекс состоит всего из ш…
$328,578
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 2
Проект представляет собой современный жилой комплекс, расположенный в оживленном районе Univ…
$518,998
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается современная квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с зелеными зонами — Oasis Gar…
$413,069
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/4
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС – KINGS SEA VIEW TOWER Kings Sea View Tower – это эксклюзи…
$728,645
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты Panorama — Современная средиземноморская жизнь в Героcкипу, Пафос Апартаменты…
$545,674
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Nadia Park — Современные двухкомнатные апартаменты в районе Universal, Пафос Nadia Park пре…
$428,325
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Lazzero Park, Като Пафос. Современный проект…
$419,801
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продается: 2-комнатная квартира в комплексе Eden Bay, Лимассол. Современный проект с утон…
$727,565
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается квартира с 1 спальней в комплексе Celestia, Като Пафос. Современный проект от н…
$254,997
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продается однокомнатная квартира в Eden Bay, предлагающая элегантную прибрежную жизнь с прем…
$422,457
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Продается: изысканная двухкомнатная квартира в Noble, Пафос. Эксклюзивный дом состоит всего …
$440,060
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Cypress Park Retirement Village — Комфортабельная студия для пожилых людей Студии в Cypre…
$222,964
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Просторная трёхкомнатная квартира в Eden Bay — современном закрытом комплексе в Лимассоле. В…
$891,854
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Типы недвижимости в районе Пафос

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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