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Многоуровневые квартиры в Пафос, Кипр

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни с видом на море в Пафос, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Этаж 1/4
Мезонет (М3) 296 м2. 4 спальни. Современный жилой комплекс уникального архитектурно…
€830,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с видом на море в Пафос, Кипр
Многоуровневые квартиры 3 спальни с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 1/4
Maisonette (апартаменты в 2 уровня) (M2) 283 м2. 3 спальни. Современный жилой компл…
€690,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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с видом на горы
недорогая
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