Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Agricultural land for sale in Letymbou village in Paphos.Land features:Zone: Γ3 agricultural…
$34,836
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Agricultural land in total of 12629sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 22 parcels…
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Площадь 1 004 м²
The village of Letymvou  is one gorgeous  and quiet place, situated 14.5 kilometers northeas…
$69,673
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
For sale residential land in Letymbou, Paphos. The size of land is 1673 sq.m. and it has 90%…
$133,539
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Agricultural land 1998sqm in Letymvou just in 2km distance from village center.Property char…
$58,060
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
This plot is located in Letymvou, Paphos.It has an area of 799sqm and benefits from c. 7m ro…
$60,383
Оставить заявку
Century 21Century 21
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Land In Kallepia Paphos Cyprus 7358sm Kallepia, a picturesque village in the Paphos region…
$81,285
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Προς πωληση οικιστικο τεμαχιο στο χωριο Λετυμπου της επαρχιας Παφου.Το τεμαχιο βρισκετε σε κ…
$232,242
Оставить заявку
Atlas PropertyAtlas Property
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Residential land of 1004 sq.m with build density 40%, coverage 25% and 2 floors allowance wi…
$63,867
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
Agricultural land in total of 4530sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 2Easy acces…
$139,345
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
A big parcel of land in Kourdaka village, Paphos district Size: 30101m2 There is acce…
$69,673
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
This land is in the peacefull Village of Letymbou
$69,673
Оставить заявку
Квартира в Летимву, Кипр
Квартира
Летимву, Кипр
A large agricultural parcel of land in Kourdaka village, Paphos district. Land size is 3…
$69,673
Оставить заявку

