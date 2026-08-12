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Квартиры у моря в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
2320
Пейя
359
Полис
12
Героскипу
687
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314 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$737,486
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается современная внеплановая квартира в желательном районе Хлоракас. Этот просторный бл…
$357,220
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$2,39 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Это роскошная приморская квартира, расположенная в престижном жилом районе в Пафосе, недалек…
$1,47 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продается современная квартира, которая в настоящее время строится в оживленном районе Като …
$979,474
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается: современная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, расположенная на 8-м этаже хор…
$1,94 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Это роскошная приморская квартира, расположенная в престижном жилом районе в Пафосе, недалек…
$1,47 млн
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается просторная внеплановая квартира в живописном районе Хлоракас. Этот современный бло…
$241,988
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Квартира 3 спальни в Куклия, Кипр
Квартира 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Продается потрясающее отдельно стоящее бунгало, расположенное в желательном районе Тайной до…
$1,97 млн
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Квартира 3 спальни в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается современный мезонет, который в настоящее время строится в желаемом районе Эмпа. С …
$377,100
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается: современная двухкомнатная, двухкомнатная квартира в искомом районе Гробницы корол…
$410,461
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$723,658
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$1,98 млн
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Откройте для себя эту роскошную квартиру на продажу, в настоящее время строящуюся, расположе…
$2,82 млн
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Впечатляющие, высококачественные структуры. Эта роскошная башня будет иметь 50 роскошных ап…
$2,82 млн
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Квартира в Иния, Кипр
Квартира
Иния, Кипр
Большая жилая земля в Инее Продается 1/2 доли месторождения, что соответствует площади окол…
$207,418
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Добро пожаловать в ваш будущий дом в Хлоракасе! Эта внеплановая квартира предлагает просторн…
$253,511
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$394,823
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается современная, строящаяся квартира, предлагающая комфортное внутреннее пространство …
$496,651
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Роскошная вилла Seafront - современная прибрежная жизнь Расположенная в очень востребованно…
$5,42 млн
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Квартира 4 спальни в Кония, Кипр
Квартира 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,97 млн
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Квартира 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Представляем потрясающий новый проект в Киссонерге, идеально расположенный в нескольких мину…
$846,957
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Квартира 3 спальни в Полис, Кипр
Квартира 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Роскошные пляжные виллы в Polis Chrysochous, Кипр ? Эксклюзивная прибрежная жизнь Откройте …
$927,619
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продается: Просторная двухкомнатная, двухкомнатная квартира, строящаяся в востребованных гро…
$723,658
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Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается: современная квартира-студия, которая в настоящее время строится в популярном райо…
$394,094
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Acheleias, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Acheleias, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Откройте для себя премиальные пляжные виллы в Героскипу, Пафос. Двухкомнатные резиденции с ч…
$792,909
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Эта квартира предназначена для захвата захватывающих дух видов на море. Недвижимость может …
$368,743
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается: Прекрасно отремонтированная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Хлорак…
$580,153
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Квартира 4 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 244 м²
Продается ключ готовое, современное отдельно стоящее бунгало, предлагающее щедрую жилую площ…
$2,88 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
На продажу выставлена современная строящаяся квартира, строительство которой планируется зав…
$474,488
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Типы недвижимости в районе Пафос

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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