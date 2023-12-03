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Квартиры в Androlikou, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Androlikou, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Androlikou, Кипр
Комнаты 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Охраняемый комплекс вилл премиум класса рядом с природным заповедником Акамас, Пафос, Кипр …
€1,52 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Androlikou, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Androlikou, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр Предлаг…
€1,60 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Androlikou, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Androlikou, Кипр
Комнаты 5
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр Предлагаются высококачественн…
€1,60 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Androlikou, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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