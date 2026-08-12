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Пентхаусы в районе Пафос, Кипр

;
муниципалитет Пафос
58
Героскипу
21
Chloraka
4
Koinoteta Chloraka
4
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92 объекта найдено
Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
Совершенно новый жилой комплекс, в настоящее время находящийся на стадии строительства, сост…
$557,666
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Пентхаус в Chloraka, Кипр
Пентхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные апартаменты и виллы в сообществе Gated Hilltop - Хлорака, Пафос Откройте для себя …
$455,550
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с панорамным видом на город в самом сердце Пафоса Расположенный в оживле…
$522,811
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Пентхаус в Киссонерга, Кипр
Пентхаус
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/2
Продается квартира-пентхаус по проекту, предлагающая 109 м² просторной и комфортной жилой пл…
$642,836
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя современную жизнь в этом строящемся пентхаусе в Героскипу. Наслаждайтесь 8…
$524,575
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Пентхаус в Анаваргос, Кипр
Пентхаус
Анаваргос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Современные, просторные апартаменты расположены в очень центральной зоне. Всего в нескольких…
$354,526
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
1-комнатная квартира Квартира с 1 спальней - это заявление об утонченном комфорте и заниженн…
$375,619
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3
Этот исключительный двухкомнатный пентхаус предлагает поистине захватывающий, беспрепятствен…
$428,149
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 4/4
2-комнатный пентхаус - Центр города, Пафос Этот стильный 2-комнатный пентхаус расположен в …
$414,659
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/3
Продается эксклюзивный пентхаус по проекту, расположенный в оживленном районе Пафоса. Эта со…
$687,513
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
3 спальный пентхаус - фирменный дом света, пространства и роскоши Шедевр возвышенной жизни, …
$525,196
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 3/3
На продажу по проекту предлагается этот современный пентхаус, обеспечивающий высокий уровень…
$1,75 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Этот элегантный 4-этажный жилой дом расположен в районе Пано (верхнем) Пафоса, хорошо извест…
$1,00 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 325 м²
Этаж 325
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$1,56 млн
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Пентхаус в Мандрия, Кипр
Пентхаус
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
На продажу предлагается потрясающий пентхаус на стадии строительства, расположенный в живопи…
$439,076
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 5/5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$2,24 млн
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Этот потрясающий пентхаус на этапе строительства предлагает изысканный образ жизни в престиж…
$487,957
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Пентхаус в Chloraka, Кипр
Пентхаус
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Продается: Этот потрясающий пентхаус по проекту предлагает просторную внутреннюю площадь 128…
$670,872
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Продается: Современная квартира по проекту в престижном районе Юниверсал. Этот пентхаус отли…
$699,801
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
На продажу предлагается элегантный пентхаус по проекту в престижном районе Героскипу. Этот п…
$549,491
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 6/6
Резиденция, построенная в знаменитом парке цветов в центре Пафоса. Парк площадью 32000 м2 бу…
$566,177
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 304 м²
Этаж 304
Проект расположен в районе Като Пафос – оживленная курортная зона на берегу залива. В пешей …
$1,25 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
Продается: Этот строящийся современный пентхаус предоставляет уникальную возможность стать о…
$873,750
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Пентхаус в Киссонерга, Кипр
Пентхаус
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Этаж 3/4
Квартира B-15 - это 3-уровневая 3-комнатная резиденция в жилых кварталах Royal Bay, предлага…
$2,51 млн
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Этот тщательно продуманный после завершения проект идеально расположен, всего в 150 метрах о…
$890,028
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 4/4
Двухкомнатный пентхаус – современный комфорт в Пафосе Эта двухкомнатная квартира сочетает в …
$569,215
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Продается просторный пентхаус, предлагающий 143 м2 комфортной внутренней жилой площади. Эта …
$489,861
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Роскошные, большие пентхаусы, расположенные в большинстве центральных районов Пафоса, которы…
$713,581
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Пентхаус в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Этот современный пентхаус с 2 спальнями расположен в популярном универсальном районе Като-Па…
$324,982
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты Panorama — Современная средиземноморская жизнь в Героcкипу, Пафос Апартаменты…
$545,674
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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