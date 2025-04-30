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Квартиры около гольф-клуба в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
786
Пейя
40
Героскипу
202
Chloraka
105
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Названный в честь и расположенный в самой высокой точке курорта, спокойствие, которое вы чув…
$756,948
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Типы недвижимости в районе Пафос

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
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