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Квартиры в Koinoteta Times, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Тими, Кипр
Квартира 2 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Village New Bungalow for sale in Timi village of Paphos with a large plot of land and a swim…
$375,069
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Параметры недвижимости в Koinoteta Times, Кипр

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