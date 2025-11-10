Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Theletra
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Theletra, Кипр

Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
This parcel of land is very close to Giolou village 200 meters next to the main road on the …
$92,897
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
Residential field in Theletra community, in Paphos District. It is situated at a distance ap…
$84,768
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
Agricultural field in Theletra Community, in Paphos District. It is situated 2.3 kilometers …
$46,448
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
For sale land of 10368m² in Theletra.It falls within G3 zone with building density 10%,cover…
$406,423
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
Agriculture land for sale in Theletra, Paphos .Located next to the main road to Polis Chryso…
$44,126
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
Agricultural land at Theletra village, Paphos
$58,060
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
The property is an agricultural field in Theletra. It is located 30m from Stroumbi-Kathi…
$81,285
Квартира в Телетра, Кипр
Квартира
Телетра, Кипр
Two adjoining plots within the agricultural zone in Theletra Community in Paphos District. T…
$116,121
Параметры недвижимости в Theletra, Кипр

