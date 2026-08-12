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Квартиры в Nata, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира в Ната, Кипр
Квартира
Ната, Кипр
Площадь месторождения составляет 8 362 квадратных метра. Он попадает в зону городского план…
$167,087
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Квартира в Ната, Кипр
Квартира
Ната, Кипр
Продается сельскохозяйственная земля в Нате. Он попадает в зону G3 с плотностью здания 10%, …
$48,398
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Квартира в Ната, Кипр
Квартира
Ната, Кипр
Продается сельскохозяйственная земля в Нате. Он попадает в зону G3 с плотностью здания 10%, …
$109,471
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Параметры недвижимости в Nata, Кипр

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