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Квартиры в Nata, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с furnishings, с патио в Ната, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings, с патио
Ната, Кипр
Комнаты 1
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Комплекс: Живописный комплекс с двумя большими бассейнами, площадками для отдыха, красивым ф…
€170,500

Параметры недвижимости в Nata, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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