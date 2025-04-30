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Квартиры с садом в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
786
Пейя
40
Героскипу
202
Chloraka
105
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126 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мандрия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Мандрия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр Резиденция располагает большими бассейн…
$186,211
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Квартира 5 комнат в Киссонерга, Кипр
Квартира 5 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами,…
$673,811
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция рядом с центром Пафоса, Кипр Предлагаются апартаменты и таунхаусы. Каждый …
$312,085
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Квартира 5 комнат в Цада, Кипр
Квартира 5 комнат
Цада, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр Предлагаются современные виллы с панорамны…
$1,98 млн
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются виллы …
$661,590
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы в спокойном районе, рядом с пляжем, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы, соче…
$555,736
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с зелеными зонами в спокойном районе, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панора…
$520,451
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем и центром Пафоса, Кипр Рез…
$206,491
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
$739,019
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
$869,434
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
2-х комнатная квартира в Пафосе 80+17,5 кв.м. в жилом комплексе по цене 295000 евро Добро…
$322,037
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Квартира 5 комнат в Камарес, Кипр
Квартира 5 комнат
Камарес, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными места…
$780,213
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Квартира 6 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
$1,66 млн
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с ухожен…
$3,80 млн
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Квартира 5 комнат в Тала, Кипр
Квартира 5 комнат
Тала, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
$763,311
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс просторных вилл рядом со школой и центром Пафоса, Кипр Предлагаются просторные кра…
$530,626
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Квартира 5 комнат в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 5 комнат
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
$606,486
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
$1,23 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются современные вилл…
$1,05 млн
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Квартира 6 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 6 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл рядом с морем и туристической зоной Пафоса, Кипр Предлагается новая вил…
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Комплекс таунхаусов с бассейнами и зеленой зоной, Пафос, Кипр Предлагаются таунхаусы с сада…
$192,453
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
$916,606
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Комплекс элитных вилл в живописном районе, в 500 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются э…
$1,61 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция с бассейнами, спа-центром и зелеными зонами, Пафос, Кипр Закрытая …
$452,524
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейнами и садами в самом центре Пафоса, Кипр Предлагаются ап…
$395,308
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с собст…
$429,283
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Квартира 2 спальни в Agios Ioannis Pafou, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Ioannis Pafou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Situated within a serene residential neighborhood in Paphos, this four-floor building compri…
$435,929
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Квартира 3 комнаты в Мандрия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мандрия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция рядом с пляжем и аэропортом, Мандрия, Пафос, Кипр Предлагаются современные…
$312,085
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Квартира 5 комнат в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 5 комнат
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами на берегу моря, Полис, Кипр Предлагаются современные виллы с бас…
$2,01 млн
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы, площадь ка…
$521,517
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Типы недвижимости в районе Пафос

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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