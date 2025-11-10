Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lysos
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Lysos, Кипр

трехкомнатные
3
10 объектов найдено
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
Residential field in Lysos community of Paphos District. It is situated at a distance approx…
$98,122
Квартира 3 спальни в Лисос, Кипр
Квартира 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
This is a three-bedroom house (No.1) part of a residential complex with 11 houses in Lysos, …
$185,794
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
This is a 5,017 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$58,060
Квартира 3 спальни в Лисос, Кипр
Квартира 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Квартира в Лисос, Кипр
Квартира
Лисос, Кипр
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Квартира 3 спальни в Лисос, Кипр
Квартира 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
The is a three-bedroom house, part of a residential complex with 11 houses in Lysos, Paphos.…
$153,280
Параметры недвижимости в Lysos, Кипр

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
