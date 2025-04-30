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Квартиры с гаражом в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
786
Пейя
40
Героскипу
202
Chloraka
105
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5 объектов найдено
Квартира в район Пафос, Кипр
Квартира
район Пафос, Кипр
Площадь 248 м²
Эксклюзивные апартаменты с тремя спальнями, расположенные в самом сердце города Пафос. Здан…
$506,243
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$249,037
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Квартира в район Пафос, Кипр
Квартира
район Пафос, Кипр
Площадь 239 м²
Этот современный блок апартаментов с 3 спальнями, расположенный в самом центре Пафоса, предс…
$543,437
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$324,831
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Типы недвижимости в районе Пафос

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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