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Квартиры в Пафос, Кипр

Пафос
280
Empa
35
Сообщество Ebas
35
Героскипу
30
Сообщество Хлорака
28
Chloraka
27
Пейя
21
Tsada
10
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484 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 4 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Discover the epitome of comfortable and spacious living, ideally situated in the sought-afte…
€325,000
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€500,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€370,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€340,000
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€295,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€429,183
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Квартира 1 спальня в Пейя, Кипр
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€187,334
Квартира 3 спальни в Kouklia, Кипр
Квартира 3 спальни
Kouklia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этот проект состоит из квартир, младших вилл и отдельных вилл. Фаза 1 уже запущена, а строит…
€505,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Небольшой блок квартир в самом центре Като Пафоса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа и вс…
€360,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Этаж 1
Квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами на продажу в Пафосе, в выдающемся проекте, всег…
€558,800
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 1
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€435,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€349,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Комплекс представляет собой стильную застройку, состоящую из 59 объектов недвижимости; прост…
€352,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Этаж 3
Этот современный проект представляет собой исключительный блок элитных квартир, расположенны…
€550,000
Квартира 4 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Эта удивительная новая квартира является частью проекта из 8 квартир, расположенных в центре…
€750,000
Квартира 3 комнаты в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Предлагается на продажу новый пентхаус с 3 спальнями общей площадью 31489 кв.м с частной тер…
€604,209
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 2 м²
Ava Plaza - это бутик-разработка, предлагающая резиденции и магазины в самом сердце Пафос-це…
€233,560
Квартира с верандой в Пафос, Кипр
Квартира с верандой
Пафос, Кипр
Площадь 2 м²
bLocationbbThis 2 магазин коммерческий магазин расположен в самом сердце туристического райо…
€127,174
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с тренажерным залом, с камином в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с тренажерным залом, с камином
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом районе Пафоса в деревне Анаваргос всего в нескольк…
€1,29 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
strongProject Features strongThis современная роскошная вилла расположена в устоявшемся роск…
€2,30 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,57 млн
Квартира 3 комнаты с верандой, с Fitted Wardrobes, с Communal Swimming Pool в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты с верандой, с Fitted Wardrobes, с Communal Swimming Pool
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
strongProject FeaturesstrongЭта квартира расположена в приятном и вполне проекте в одном из …
€303,560
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
strongProject Featuresstrong Расположенный в тихом районе Героскипу пригорода Пафоса эта вил…
€723,484
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с камином в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с камином
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
Этот прекрасный комплекс расположен на окраине очаровательной деревни Тала с ее деревенской …
€389,568
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Этот продуманный после завершения проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря и в …
€827,201

Типы недвижимости в Пафос

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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