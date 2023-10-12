ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Пафос
Квартиры
Квартиры в Пафос, Кипр
Пафос
280
Empa
35
Сообщество Ebas
35
Героскипу
30
Сообщество Хлорака
28
Chloraka
27
Пейя
21
Tsada
10
Polis Chrysochous
5
Полис
5
Kathikas
4
Сообщество Мандрия
3
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
484 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 4 спальни
Chloraka, Кипр
4
2
156 м²
Discover the epitome of comfortable and spacious living, ideally situated in the sought-afte…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
3
128 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
2
95 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
2
108 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
1
1
69 м²
Discover an exclusive gated community situated in the actively developing area of Geroskipou…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€430,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
158 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€429,183
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
95 м²
Introducing a remarkable new project nestled in the heart of Pafos, where convenience meets …
€380,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пейя, Кипр
1
1
66 м²
The new residential complex consisting of 9 modern apartments is located in a secluded and q…
€187,334
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Kouklia, Кипр
3
123 м²
Этот проект состоит из квартир, младших вилл и отдельных вилл. Фаза 1 уже запущена, а строит…
€505,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
90 м²
Небольшой блок квартир в самом центре Като Пафоса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа и вс…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
225 м²
1
Квартира с 3 спальнями и 3 ванными комнатами на продажу в Пафосе, в выдающемся проекте, всег…
€558,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
110 м²
1
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
80 м²
1
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу является частью нового проекта в Паф…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
2
100 м²
2
Комплекс представляет собой стильную застройку, состоящую из 59 объектов недвижимости; прост…
€352,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
77 м²
3
Этот современный проект представляет собой исключительный блок элитных квартир, расположенны…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Пафос, Кипр
4
240 м²
Эта удивительная новая квартира является частью проекта из 8 квартир, расположенных в центре…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
107 м²
Предлагается на продажу новый пентхаус с 3 спальнями общей площадью 31489 кв.м с частной тер…
€604,209
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
1
2 м²
Ava Plaza - это бутик-разработка, предлагающая резиденции и магазины в самом сердце Пафос-це…
€233,560
Рекомендовать
Квартира с верандой
Пафос, Кипр
2 м²
bLocationbbThis 2 магазин коммерческий магазин расположен в самом сердце туристического райо…
€127,174
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с тренажерным залом, с камином
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом районе Пафоса в деревне Анаваргос всего в нескольк…
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
4
2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином
Пафос, Кипр
5
2 м²
strongProject Features strongThis современная роскошная вилла расположена в устоявшемся роск…
€2,30 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,57 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с верандой, с Fitted Wardrobes, с Communal Swimming Pool
Пафос, Кипр
3
2 м²
strongProject FeaturesstrongЭта квартира расположена в приятном и вполне проекте в одном из …
€303,560
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
4
2 м²
strongProject Featuresstrong Расположенный в тихом районе Героскипу пригорода Пафоса эта вил…
€723,484
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с камином
Пафос, Кипр
4
2 м²
Этот прекрасный комплекс расположен на окраине очаровательной деревни Тала с ее деревенской …
€389,568
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
Этот продуманный после завершения проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря и в …
€827,201
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
17
Типы недвижимости в Пафос
пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL