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Квартиры в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
2320
Пейя
359
Полис
12
Героскипу
687
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5 234 объекта найдено
Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Апартаменты с 1 спальней - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс …
$311,001
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1
2-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$577,875
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этот комплекс расположен в Юниверсал, одном из самых востребованных жилых районов Пафоса, и …
$438,757
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/6
Этот новый жилой комплекс, расположенный в самом сердце Пафоса, всего в нескольких минутах х…
$935,245
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 2
2-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$694,606
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 2
3 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$688,423
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
Эта элегантная 2-комнатная квартира обеспечивает щедрую современную жизнь в оживленном жилом…
$659,933
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Квартира 4 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 4 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 3
4-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$1,75 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
2 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$534,709
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
2 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$591,051
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Квартира 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
Откройте для себя изысканный образ жизни в одном из самых знаковых жилых комплексов на побер…
$981,430
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John Taylor Cyprus
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Апартаменты с 1 спальней - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс …
$319,218
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2
3 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$666,282
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Квартира 4 комнаты в Струмби, Кипр
Квартира 4 комнаты
Струмби, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Деревня Струмби расположена на живописных холмах в регионе Пафоса, среди виноградников и оли…
$357,762
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этот комплекс расположен в Юниверсал, одном из самых востребованных жилых районов Пафоса, и …
$311,748
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
3 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$744,926
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/5
В самом сердце оживленного центра Пафоса возвышается современный пятиэтажный жилой комплекс,…
$663,909
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2
2 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$536,670
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Апартаменты в Universal, Пафос Этот современный бутик жилой комплекс расположен в очень вос…
$533,917
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Квартира 2 спальни в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 2 спальни
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2
2-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$574,408
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Однокомнатная квартира на продажу в Като Пафосе. Откройте для себя эту прекрасно отремонтиро…
$311,019
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1
2 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$494,004
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Квартира 5 комнат в Каллепея, Кипр
Квартира 5 комнат
Каллепея, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Расположенная в живописной деревне Цада, эта исключительная резиденция предлагает идеальное …
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Расположенный в оживленном прибрежном районе Като Пафос, всего в 600 метрах от моря, этот со…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
2 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$518,104
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
1-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$349,499
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Апартаменты в Universal, Пафос Этот современный бутик жилой комплекс расположен в очень вос…
$533,917
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Квартира 1 спальня в Агия Мариноуда, Кипр
Квартира 1 спальня
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
1-комнатная квартира в престижном новом жилом сообществе Откройте для себя современную жизнь…
$349,037
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 3
3 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$771,448
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1
3 спальные апартаменты - совершенно новое развитие в Universal Этот новый жилой комплекс со…
$648,293
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Типы недвижимости в районе Пафос

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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