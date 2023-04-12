Купить коммерческую недвижимость в Испании

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Коммерческая
Торревьеха, Испания
35 м²
€ 26,900
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
Офис
Аликанте, Испания
42 м²
€ 55,000
Коммерческий офис в традиционном центре Аликанте.
Коммерческая
Аликанте, Испания
190 м²
€ 214,000
Large commercial premises with 3 windows, 2 access doors and more than 20 meters of facade. …
Коммерческая
Аликанте, Испания
69 м²
€ 400,000
Коммерческие помещения расположены в одной из главных коммерческих осей традиционного центра…
Коммерческая
Аликанте, Испания
195 м²
€ 200,000
В водосборном бассейне
Коммерческая
Аликанте, Испания
270 м²
€ 525,000
Местный очень близко к станции Renfe, рядом с общественной парковкой
Коммерческая
Аликанте, Испания
4 160 м²
€ 3,000,000
Commercial building of modern construction for rent with a three-street façade, ideal for al…
Коммерческая
Аликанте, Испания
481 м²
€ 2,700,000
в водосборном бассейне
Коммерческая
Аликанте, Испания
76 м²
€ 140,000
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в новой зоне расширения Benalúa Sur.…
Офис
Аликанте, Испания
419 м²
€ 660,000
Unbeatable location, commercial office for sale located on the busy Avenida de Maisonnave, n…
Коммерческая
Аликанте, Испания
134 м²
€ 52,000
ЦЕНА СНИЖЕНА. Экономичные коммерческие помещения на продажу расположены на Авенида де Хихона…
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Industrial warehouse for sale located in San Vicente del Raspeig The ship is in good conditi…
Коммерческая
Аликанте, Испания
232 м²
€ 160,000
Commercial premises with high profitability, currently leased for Parking. It has capacity f…
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Industrial warehouse for sale in Alicante with tenant located in a consolidated estate, clos…
Коммерческая
Аликанте, Испания
9 м²
€ 30,000
Очень центральное гаражное пространство. *Этот документ является просто информативным…
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 660,000
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Инвестиционная
Аликанте, Испания
555 м²
€ 849,000
For sale residential and local building with naya in the center. Ideal investment For sal…
Инвестиционная
Аликанте, Испания
523 м²
Количество этажей 6
€ 1,070,000
For sale residential building and premises. ideal investment For sale, a classic building…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
26 м²
€ 10,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
45 м²
€ 34,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
45 м²
€ 47,500
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
72 м²
€ 89,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 399,900
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
Коммерческая 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
78 м²
€ 55,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Carolinas bajas. Общая площадь 78.00 м2…
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
236 м²
-1 Этаж
€ 368,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
322 м²
€ 579,900
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
Коммерческая
Торревьеха, Испания
63 м²
€ 53,000
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
82 м²
€ 52,260
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 199,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 13,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…
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