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Купить коммерческую недвижимость в Испании

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923 объекта найдено
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
35 м²
€ 26,900
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
42 м²
€ 55,000
Коммерческий офис в традиционном центре Аликанте.
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
190 м²
€ 214,000
Large commercial premises with 3 windows, 2 access doors and more than 20 meters of facade. …
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
69 м²
€ 400,000
Коммерческие помещения расположены в одной из главных коммерческих осей традиционного центра…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
195 м²
€ 200,000
В водосборном бассейне 
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
270 м²
€ 525,000
Местный очень близко к станции Renfe, рядом с общественной парковкой
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
4 160 м²
€ 3,000,000
Commercial building of modern construction for rent with a three-street façade, ideal for al…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
481 м²
€ 2,700,000
в водосборном бассейне 
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
76 м²
€ 140,000
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в новой зоне расширения Benalúa Sur.…
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
419 м²
€ 660,000
Unbeatable location, commercial office for sale located on the busy Avenida de Maisonnave, n…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
134 м²
€ 52,000
ЦЕНА СНИЖЕНА. Экономичные коммерческие помещения на продажу расположены на Авенида де Хихона…
Складв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
2 118 м²
€ 1,600,000
Industrial warehouse for sale located in San Vicente del Raspeig The ship is in good conditi…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
232 м²
€ 160,000
Commercial premises with high profitability, currently leased for Parking. It has capacity f…
Складв Аликанте, Испания
Склад
Аликанте, Испания
609 м²
€ 189,000
Industrial warehouse for sale in Alicante with tenant located in a consolidated estate, clos…
Коммерческаяв Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
9 м²
€ 30,000
Очень центральное гаражное пространство.   *Этот документ является просто информативным…
Инвестиционнаяв Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
249 м²
€ 660,000
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
555 м²
€ 849,000
For sale residential and local building with naya in the center. Ideal investment For sal…
Инвестиционнаяв Аликанте, Испания
Инвестиционная
Аликанте, Испания
523 м² Количество этажей 6
€ 1,070,000
For sale residential building and premises. ideal investment For sale, a classic building…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
26 м²
€ 10,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
Коммерческая 1 ваннаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 45 м²
€ 34,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 45 м²
€ 47,500
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 2 спальнив Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 89,900
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
Коммерческая 3 спальнив Торревьеха, Испания
Коммерческая 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 399,900
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
Коммерческая 1 ваннаяв Аликанте, Испания
Коммерческая 1 ванная
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 78 м²
€ 55,000
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Carolinas bajas. Общая площадь 78.00 м2…
Коммерческая 2 ванныхв Торревьеха, Испания
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 236 м² -1 Этаж
€ 368,000
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
Инвестиционная 4 спальнив Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 322 м²
€ 579,900
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
63 м²
€ 53,000
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
82 м²
€ 52,260
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 199,000
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
Коммерческаяв Торревьеха, Испания
Коммерческая
Торревьеха, Испания
€ 13,000
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…

Регионы с недвижимостью на продажу

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