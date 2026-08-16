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Коммерческая недвижимость на Канарских островах, Испания

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Санта-Крус-де-Тенерифе
11
Арона
5
Лос-Кристианос
5
13 объектов найдено
LIDL Tenerife — уникальная инвестиционная возможность! в Канарские острова, Испания
LIDL Tenerife — уникальная инвестиционная возможность!
Канарские острова, Испания
LIDL Tenerife — уникальная инвестиционная возможность с оплатой 80% стоимости только после н…
$5,71 млн
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Коммерческое помещение 122 м² в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческое помещение 122 м²
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает эксклюзивную продажу коммерческого помещения …
$167,597
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Коммерческое помещение 43 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 43 м²
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Предлагаем на продажу коммерческое помещение в самом престижном и популярном торговом центре…
$755,446
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Коммерческое помещение 800 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 800 м²
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 800 м²
В продаже офисное помещение, которое располагается в Los Cristianos, в коммерческом центре Apolo
$174,943
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Коммерческое помещение в Гия-де-Исора, Испания
Коммерческое помещение
Гия-де-Исора, Испания
Терраса на крыше, бассейн, подъемник, Гимназия, вид на море, подвал
$8,62 млн
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Коммерческое помещение 4 720 м² в Канарские острова, Испания
Коммерческое помещение 4 720 м²
Канарские острова, Испания
Площадь 4 720 м²
Отель 3* на Канарских островах.Окружение:отель расположен в самом центре Santa Cruz de Tener…
$17,32 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 77 м² в Адехе, Испания
Коммерческое помещение 77 м²
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Очень интересная инвестиционная возможность в одной из востребованных туристических зон юга …
$64,640
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Готовый бизнес 70 м² в Адехе, Испания
Готовый бизнес 70 м²
Адехе, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Недавно отремонтированная, полностью функционирующая коммерческая недвижимость для продажи в…
$323,209
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Офис 130 м² в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Офис 130 м²
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение в Санта Круз В продаже просторное коммерческое помещение расположе…
$188,909
НДС
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Коммерческое помещение в Арона, Испания
Коммерческое помещение
Арона, Испания
Очень интересная инвестиционная возможность! Просторное и светлое помещение в отличном месте…
$45,708
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Отель 13 200 м² в Ла-Оротава, Испания
Отель 13 200 м²
Ла-Оротава, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 13 200 м²
Продается комплекс из трех домов с плантацией винограда, площадью 13200 м2. С этой территори…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 100 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
$34,989
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Коммерческое помещение 2 450 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 2 450 м²
Арона, Испания
Площадь 2 450 м²
Количество этажей 1
Прекрасная возможность для инвестиций! Коммерческие помещения общей площадью 2450 м2 расп…
$2,25 млн
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