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Коммерческая недвижимость на Канарских островах, Испания

отели
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8 объектов найдено
Коммерческая 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Коммерческая 3 спальни
Guia de Isora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 436 м²
Продается здание, идеально подходящие под инвестиции. Расположено в южной части острова, в ж…
€485,000
Коммерческая 2 спальни с Floor 2 в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 2 спальни с Floor 2
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Dream Homes Tenerife представляет на продажу эти коммерческие помещения 2 в Пуэрто-де-Сантья…
€126,000
Коммерческая 1 спальня в Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 800 м²
В продаже офисное помещение, которое располагается в Los Cristianos, в коммерческом центре Apolo
€150,000
Коммерческая в центре города, с turisticheskiy centr, с blizost k moryu в Arona, Испания
Коммерческая в центре города, с turisticheskiy centr, с blizost k moryu
Arona, Испания
Площадь 2 450 м²
Количество этажей 1
Прекрасная возможность для инвестиций! Коммерческие помещения общей площадью 2450 м2 расп…
€2,25 млн
Отель с террасой, с сауной в Канарские острова, Испания
Отель с террасой, с сауной
Канарские острова, Испания
Испания Канарские острова о-в Тенерифе г. Пуэрто де Санта Крус де Тенерифе …
€3,50 млн
Отель в Канарские острова, Испания
Отель
Канарские острова, Испания
Испания Канарские острова о-в Тенерифе Пляжный апарт-отель …
€14,00 млн
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
• 190 номеров для некурящих • Рядом с пляжем • Бассейн • Chill out • Бар • Фитнес-центр • Сп…
€35,00 млн
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Количество этажей 5
• 171 номер • Рядом с пляжем • 2 ресторана и бар/лаундж • Бассейн • Круглосуточный фитнес-це…
€35,00 млн

Недвижимость на Канарских островах: элитные апартаменты вблизи с Атлантическим океаном

Канарские острова — идеальное место для проживания и активного отдыха. Экзотический архипелаг, располагающийся вблизи с Испанией и африканским континентом, известен своим мягким климатом и живописными песчаными пляжами. Здесь круглый год стоит отличная погода — даже зимой температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Что посмотреть на Канарских островах

На территории испанского архипелага можно встретить большое число знаковых достопримечательностей. Ежегодно туристы прибывают сюда, чтобы увидеть величественный вулкан Тейде на Тенерифе и побывать в известном аквапарке Сиам, считающимся самым масштабным в Европе. Большой популярностью пользуются и местные пещеры, образовавшиеся десятки тысяч лет назад.

За сколько можно купить недвижимость на Канарских островах

Стоимость домов и квартир в этих местах сильно варьируется. В отдаленных районах недвижимость на Канарских островах оценивается в 1000 евро за «квадрат». В престижных регионах, таких как Тенерифе и Гран-Канария, стоимость апартаментов в 2-3 выше. В целом, недвижимость на Канарских островах стоит так же, как и в крупных городах Испании. Многое зависит от состояния жилья, его местонахождения и удаленности от побережья.

Преимущества недвижимости на Канарских островах

Приобретение местных «квадратов» станет выгодным капиталовложением для всех без исключения покупателей:

  • семейные пары смогут проводить здесь свободное время, обеспечив себе и детям отличных отдых;
  • у инвесторов появится возможность выгодно сдавать жилье приезжим или выиграть на продаже недвижимости после повышения цен;
  • для предпринимателей есть отличный шанс выйти на высокие доходы после покупки ресторанов и отелей.

Купить квадратные метры на Канарах иностранцам юридически так же просто, как и местным жителям. Перед покупкой стоит только обратиться за помощью к опытным риэлторам. Они проследят, чтобы продажа недвижимости прошла быстро и законно.

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