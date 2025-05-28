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Коммерческая недвижимость в Sant Antoni, Испания

7 объектов найдено
Магазин 121 м² в Sant Antoni, Испания
Магазин 121 м²
Sant Antoni, Испания
Площадь 121 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:проспект Параллель со м…
$272,866
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Ресторан, кафе 88 м² в Sant Antoni, Испания
Ресторан, кафе 88 м²
Sant Antoni, Испания
Площадь 88 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны.Окружение:жила…
$600,306
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Коммерческое помещение 3 700 м² в Sant Antoni, Испания
Коммерческое помещение 3 700 м²
Sant Antoni, Испания
Площадь 3 700 м²
Уникальное предложение на Коста Брава! Невероятный комплекс, состоящий из отеля 4 звезды и в…
$3,65 млн
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Ресторан, кафе 425 м² в Sant Antoni, Испания
Ресторан, кафе 425 м²
Sant Antoni, Испания
Площадь 425 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:проспект Gran Vi…
$676,708
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Коммерческое помещение 75 м² в Sant Antoni, Испания
Коммерческое помещение 75 м²
Sant Antoni, Испания
Площадь 75 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:п…
$498,204
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Агентство
Decart Property Investments
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Русский, Español
Магазин 212 м² в Sant Antoni, Испания
Магазин 212 м²
Sant Antoni, Испания
Площадь 212 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:густонаселенная …
$487,133
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Коммерческое помещение в Sant Antoni, Испания
Коммерческое помещение
Sant Antoni, Испания
Уникальная инвестиционная возможность: многофункциональный коммерческий комплекс в стратегич…
$1,70 млн
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