Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. l Horta Sud

Коммерческая недвижимость в l Horta Sud, Испания

2 объекта найдено
Склад 2 ванных в l Horta Sud, Испания
Склад 2 ванных
l Horta Sud, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 7 718 м²
Продается склад стратегически расположенный в Пикассенте. Склад: 7 погрузочных доков и в общ…
€5,85 млн
Оставить заявку
Отель 78 спален в Benetusser, Испания
Отель 78 спален
Benetusser, Испания
Количество спален 78
Кол-во ванных комнат 78
Площадь 5 000 м²
Продается Гостиница в активе 4 звезд с поверхностью размером 5000 квадратных метров около Ва…
€13,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти