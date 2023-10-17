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Коммерческая недвижимость в Arona, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
€30,000
Realting.com
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