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Коммерческая недвижимость в Лос-Кристианос, Испания

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 100 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
В продаже пркрасное помещение 100 м2. Помещение состоит: косметический кабинет, комнаты и…
$34,989
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Коммерческое помещение в Арона, Испания
Коммерческое помещение
Арона, Испания
Очень интересная инвестиционная возможность! Просторное и светлое помещение в отличном месте…
$45,708
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Коммерческое помещение 43 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 43 м²
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Предлагаем на продажу коммерческое помещение в самом престижном и популярном торговом центре…
$755,446
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TekceTekce
Коммерческое помещение 800 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 800 м²
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 800 м²
В продаже офисное помещение, которое располагается в Los Cristianos, в коммерческом центре Apolo
$174,943
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Коммерческое помещение 2 450 м² в Арона, Испания
Коммерческое помещение 2 450 м²
Арона, Испания
Площадь 2 450 м²
Количество этажей 1
Прекрасная возможность для инвестиций! Коммерческие помещения общей площадью 2450 м2 расп…
$2,25 млн
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