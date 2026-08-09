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Коммерческая недвижимость в Бенидорме, Испания

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отели
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9 объектов найдено
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € в Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн €
Бенидорм, Испания
Продажа отеля 2★ в центре Benidorm Old Town – 4,6 млн € • Месторасположение: отель наход…
$5,39 млн
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Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческое помещение, расположенное в пешеходной зоне, семейный район. Местный прозрачный…
$379,663
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Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Отремонтированный ресторан в лучшем районе Бенидорма, сдан в аренду и работает с «гарантиров…
$1,04 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческое помещение в эксплуатации в центре города Бенидорм.Коммерческое помещение на про…
$1,63 млн
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Отель в Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Продается отель в центре Бенидорма. Хороший средний уровень занятости - 46 номеров и бар-ка…
$2,50 млн
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Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Ресторан на второй линии пляжа Поньенте, работающий 26 лет, в настоящее время как пиццерия, …
$623,732
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Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Продается коммерческое помещение в Бенидорме, полностью оборудованное под кафетерий, что явл…
$162,713
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Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Продается отличнный офис площадью 80м2 в оживленном районе города Бенидорм, рядом с самой вы…
$232,159
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Отель 5 851 м² в Бенидорм, Испания
Отель 5 851 м²
Бенидорм, Испания
Количество спален 118
Кол-во ванных комнат 118
Площадь 5 851 м²
Продается отель в Бенидорме с более чем 100 номерами. С очень хорошим расположением, всего в…
$12,60 млн
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