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Коммерческая недвижимость в Бенидорм, Испания

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20 объектов найдено
Коммерческая с кладовой, с condition в Бенидорм, Испания
Коммерческая с кладовой, с condition
Бенидорм, Испания
Площадь 197 м²
Referencia: 377. Коммерческое помещение в центре Бенидорма. 196 м. Недвижимость в хорошем с…
€286,000
Коммерческая 2 ванных в Бенидорм, Испания
Коммерческая 2 ванных
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Ресторан на второй линии пляжа Поньенте, работающий 26 лет, в настоящее время как пиццерия, …
€575,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 840 м²
ОписаниеПродажа нового 3* бутик-отеля в Испании, 2.8 млн евро, 7% рентабельность.Местораспол…
€2,80 млн
Коммерческая 2 ванных в Бенидорм, Испания
Коммерческая 2 ванных
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческое помещение, расположенное в пешеходной зоне, семейный район. Местный прозрачный…
€350,000
Офис 1 спальня в Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
€140,000
Коммерческая в Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
Площадь 80 м²
Продается отличнный офис площадью 80м2 в оживленном районе города Бенидорм, рядом с самой вы…
€200,000
Коммерческая с видом на море в Бенидорм, Испания
Коммерческая с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 981 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Cala de Finestrat. Общая площадь 1981.…
€1,29 млн
Коммерческая в Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
Площадь 5 072 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 5072.00 м2, учас…
€13,15 млн
Коммерческая в Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
Площадь 5 072 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Benidorm. Общая площадь 5072.00 м2, уч…
€13,15 млн
Коммерческая в Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
Площадь 14 000 м²
Продаётся коммерческое помещение в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 14000.00 м2, сост…
€16,00 млн
Коммерческая в Бенидорм, Испания
Коммерческая
Бенидорм, Испания
Площадь 4 700 м²
Продаётся коммерческое помещение в Бенидорме в районе Benidorm. Общая площадь 4700.00 м2, со…
€13,60 млн
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном в Бенидорм, Испания
Отель с лифтом, с видом на море, с личным бассейном
Бенидорм, Испания
Продаётся гостиница в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 1 комнаты…
€3,80 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с отоплением в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Бенидорм, Испания
Площадь 1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 2* в городе Бенидорм, Испания – 3,95 млн.€!Состоит из 41 номера. 5 эта…
€3,95 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 150 м²
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
€7,50 млн
Отель с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 450 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 8,11% рентабельность! …
€1,45 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 26 600 м²
ОписаниеПродажа строящегося Отеля 4* на 312 номеров на самом берегу моря в Испании: 50 млн.€…
€50,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 1 085 м²
ОписаниеПродажа нового Отеля 3* в центре Бенидорма, 2,85 млн.€, 7,55% рентабельность.Площадь…
€2,85 млн
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Магазин с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Площадь 15 388 м²
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …
€30,00 млн
Офис в Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
Речь идёт  о  коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании.   Город :  …
€13,15 млн
Офис в Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
Коммерческий инвестиционный продукт Это коммерческий объект, сдаваемый в аренду сетью по все…
€12,50 млн
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