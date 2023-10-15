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Коммерческая недвижимость в Провинция Аликанте, Испания

Алаканти
140
Вега-Баха-дель-Сегура
140
Аликанте
135
Торревьеха
69
Orihuela
50
Марина-Баха
23
Бенидорм
20
Марина-Альта
11
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348 объектов найдено
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 71 м²
€295,000
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 51 м²
€210,000
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 721 м²
€585,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 90 м²
Commercial interplant for rent and sale located in the downtown area of the city Very bright…
€160,000
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 136 м²
Экономические коммерческие помещения для аренды, расположенные в Plaza Músico Óscar Tordera …
€800
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 1 731 м²
Продается коммерческое судно, расположенное в промышленной зоне Бабеля, с отличным сообщение…
€900,000
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 263 м²
Продается большое коммерческое помещение, расположенное в центре города Аликанте, рядом с Av…
€375,000
Коммерческая с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 174 м²
Commercial premises for sale and rental located on Gran Vía, next to Avd. Painter Xavier Sol…
€150,000
Коммерческая с Fianza в Аликанте, Испания
Коммерческая с Fianza
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Небольшое автомобильное гаражное пространство, расположенное в седьмом подвале здания в цент…
€34,000
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Если вы живете или работаете в окрестностях улицы Сан-Франциско, у вас проблемы с парковкой …
€30,000
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 122 м²
Коммерческие помещения на продажу расположены на Avd. Де Саламанка, недалеко от станции Renf…
€130,000
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 81 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи с высокой прибыльностью, расп…
€85,000
Коммерческая с кладовой, с condition в Бенидорм, Испания
Коммерческая с кладовой, с condition
Бенидорм, Испания
Площадь 197 м²
Referencia: 377. Коммерческое помещение в центре Бенидорма. 196 м. Недвижимость в хорошем с…
€286,000
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Надоело ходить вокруг и арендовать гаражное пространство?. У нас есть это замечательное гара…
€29,000
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой
Аликанте, Испания
Площадь 630 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет на продажу большой коммерческий мезонин с большой площад…
€750,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 80 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис на продажу площадью 80 м2 в отличном месте…
€89,000
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 256 м²
Инвестиционный продукт!. Коммерческие помещения для продажи с высокой прибыльностью, располо…
€475,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€126,000
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 197 м²
€299,000
Коммерческая 2 ванных в Бенидорм, Испания
Коммерческая 2 ванных
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Ресторан на второй линии пляжа Поньенте, работающий 26 лет, в настоящее время как пиццерия, …
€575,000
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
Площадь 225 м²
Возможность коммерческой аренды в районе Альтоцано, расположенном в непосредственной близост…
€270,000
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 4 978 м²
Отличная инвестиция. Промышленный склад для продажи в Аликанте сдан в аренду, расположенный …
€2,60 млн
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 512 м²
Коммерческие помещения для продажи в прибыльности расположены в одном из главных и коммерчес…
€1,90 млн
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 65 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в эксплуатации, расположенные…
€72,000
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 936 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены в центре города Санш, рядом с оживленной Avda…
€1,70 млн
Коммерческая с Acceso minusvalidos в Дения, Испания
Коммерческая с Acceso minusvalidos
Дения, Испания
Площадь 1 008 м²
Коммерческие помещения в Саладарском районе площадью 939 м2 на первом этаже и 69 м2 в мезони…
€369,150
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в прибыльности, расположенные…
€229,000
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 461 м²
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в традиционном центре Аликанте. Он и…
€320,000
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 144 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€345,000
Коммерческая с Autobus в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 82 м²
Собственность банковского субъекта. Отличная возможность приобрести этот коммерческий помеще…
€62,500

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

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Недвижимость в Аликанте: популярные районы и их особенности

Аликанте — это центр одноименной провинции Испании. Город большой и развитый: с хорошей медициной и образовательными учреждениями. Жилье здесь представлено самыми разными видами. Поэтому многие иммигранты, приезжающие в страну на ПМЖ, выбирают именно этот город.

В каком районе лучше купить недвижимость в Аликанте

Всего в городе 9 районов. Центральный El Centro представляет собой историческую часть — жилой фонд в нем старый. В основном это малоэтажные дома с несколькими квартирами. Несмотря на старые коммуникации и неудобные планировки, здесь самая высокая стоимость апартаментов в Аликанте.

Остальные районы расположены вокруг центра и дают возможность купить недвижимость в Аликанте для любых целей:

  • Для жизни у пляжа подойдут Albufereta, Cabo las Huertas и Playa de San Juan, где расположены закрытые урбанизации с высотными домами. Здесь можно купить двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты для постоянного проживания или компактные однокомнатные для коротких отпусков.
  • Сегмент элитной недвижимости в Аликанте лучше всего представлен в Garbinet и Pau. Это виллы и таунхаусы с частными бассейнами и собственными территориями.
  • Комплексы среднего класса расположены в Benalua и San Blas — спокойных спальных районах с развитой инфраструктурой. Считается, что в них наиболее адекватные цены на жилье в Аликанте.

Самая дешевая недвижимость в Аликанте находится в Virgen del Remedio. Она подходит для получения ВНЖ, но условия там не очень: теснота, грязь и сомнительный контингент.

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