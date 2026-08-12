Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Аликанте, Испания

;
Торревьеха
48
Бенидорм
9
Аликанте
74
Алаканти
79
Показать больше
180 объектов найдено
Коммерческое помещение 202 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 202 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 202 м²
$212,542
Оставить заявку
Коммерческое помещение 60 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Это коммерческое пространство на первом этаже, на уровне улицы, расположено в северной части…
$151,025
Оставить заявку
Коммерческое помещение 25 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 25 м²
Аликанте, Испания
Площадь 25 м²
У нас есть это невероятное парковочное место для продажи в центре Аликанте, расположенном на…
$64,484
Оставить заявку
TekceTekce
Коммерческое помещение 1 373 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 1 373 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 373 м²
Невероятные коммерческие помещения для продажи расположены на улице Avenida Periodista Rodol…
$982,702
Оставить заявку
Отель 12 000 м² в Аликанте, Испания
Отель 12 000 м²
Аликанте, Испания
Количество спален 101
Кол-во ванных комнат 101
Площадь 12 000 м²
Международный аэропорт Аликанте находится в 25 км и трамвайные остановки в пределах 300 метр…
$12,30 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 624 м² в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Коммерческое помещение 624 м²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 624 м²
Отличное помещение для продажи расположено на широком проспекте в Сан-Висенте-дель-Рапейг. О…
$433,799
Оставить заявку
РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания в Хавея, Испания
РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания
Хавея, Испания
РЕДКИЙ ОТЕЛЬНЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Хавеа (Jávea), Коста-Бланка, Испания Инвест…
$15,94 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 300 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 300 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Премиум-локация! Просторное коммерческое помещение 300 кв.м. в центреВеликолепное коммерческ…
$667,322
Оставить заявку
Коммерческое помещение 126 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 126 м²
Аликанте, Испания
Площадь 126 м²
Инвестиционная возможность! Помещения для продажи расположены на главной улице в центре Алик…
$407,668
Оставить заявку
Коммерческое помещение 65 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 65 м²
Аликанте, Испания
Площадь 65 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в эксплуатации, расположенные…
$89,105
Оставить заявку
Коммерческое помещение 99 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 99 м²
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Коммерческое место в Calle José Мария Py - отличная возможность Стратегическое расположение …
$183,395
Оставить заявку
Коммерческое помещение 46 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 46 м²
Аликанте, Испания
Площадь 46 м²
Коммерческое место для продажи и аренды в самом сердце Центрального Энланша Отличная возмож…
$182,025
Оставить заявку
Коммерческое помещение 318 м² в Мучамель, Испания
Коммерческое помещение 318 м²
Мучамель, Испания
Площадь 318 м²
Мы представляем поистине уникальный и особенный CASA в центре Мухамиэля, расположенный рядом…
$675,455
Оставить заявку
Коммерческое помещение 400 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 400 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Уникальная возможность в Торревьехе! Продается: просторное угловое здание с максимальной вид…
$313,792
Оставить заявку
Коммерческое помещение 715 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 715 м²
Аликанте, Испания
Площадь 715 м²
Расположенное в районе Бабеля, одном из районов с наибольшим потоком транспортных средств Ал…
$1,10 млн
Оставить заявку
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! в Альтеа, Испания
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых!
Альтеа, Испания
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! Ст…
$578,060
Оставить заявку
Коммерческое помещение 10 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 10 м²
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Мы представляем этот великолепный гараж на продажу в центре Аликанте. Квадрат имеет хороший…
$29,095
Оставить заявку
Коммерческое помещение 242 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 242 м²
Аликанте, Испания
Площадь 242 м²
Продается в C / Calderón de la Barca Привилегированное расположение на одной из самых коммер…
$231,455
Оставить заявку
Коммерческое помещение 20 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 20 м²
Аликанте, Испания
Площадь 20 м²
Мы представляем вам это великолепное гаражное пространство для продажи в центре города. Площ…
$40,765
Оставить заявку
Коммерческое помещение 269 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 269 м²
Аликанте, Испания
Площадь 269 м²
Коммерческое место для продажи с действующим бизнесом и высокой немедленной прибыльностью От…
$644,442
Оставить заявку
Коммерческое помещение 248 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 248 м²
Аликанте, Испания
Площадь 248 м²
Коммерческое пространство по рентабельности, расположенное напротив аутлета Сан-Висенте, в о…
$206,054
Оставить заявку
Отель в Кальпе, Испания
Отель
Кальпе, Испания
Новый отель на продажу — Бенидорм, центр и пляжи Редкая инвестиционная возможность в Бени…
$3,03 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 721 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 721 м²
Аликанте, Испания
Площадь 721 м²
Отличные инвестиции: выгодные коммерческие помещения для продажи, расположенные в районе Бен…
$610,969
Оставить заявку
Коммерческое помещение 242 м² в Dehesa de Campoamor, Испания
Коммерческое помещение 242 м²
Dehesa de Campoamor, Испания
Площадь 242 м²
Коммерческое помещение в районе Ломас Кабо Роиг. Коммерческое помещение (ресторан) с отдельн…
$360,413
Оставить заявку
Коммерческое помещение 10 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 10 м²
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Небольшое гаражное пространство, расположенное в седьмом подвале здания в центре Аликанте, л…
$39,863
Оставить заявку
Офис 169 м² в Эльче, Испания
Офис 169 м²
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
$225,157
Оставить заявку
Коммерческое помещение 10 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 10 м²
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
2 гаражных пространства рядом с Корте Инглес, в самом сердце Аликанте. * Настоящий документ …
$111,744
Оставить заявку
Коммерческое помещение 213 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 213 м²
Аликанте, Испания
Площадь 213 м²
Коммерческие помещения доступны для продажи и аренды в стратегическом месте в Аликанте, рядо…
$317,695
Оставить заявку
Коммерческое помещение 12 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 12 м²
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Эта гаражная площадь в центре Аликанте, расположенная в престижном центральном районе, прода…
$97,047
Оставить заявку
Коммерческое помещение 23 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 23 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 23 м²
Гараж с помещением для хранения перед «Parque de las Naciones», Торревьеха
$23,614
Оставить заявку

Типы недвижимости в Аликанте

рестораны
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти