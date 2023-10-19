Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Эльче

Коммерческая недвижимость в Эльче, Испания

офисы
3
8 объектов найдено
Склад с Autobus в Эльче, Испания
Склад с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 7 068 м²
Набор коммерческих кораблей для продажи в Эльче для реформирования, расположенный на южной к…
€3,00 млн
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 89 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 89 м2 в Elch…
€113,696
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
€336,135
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
€172,840
Коммерческая 1 спальня в хорошем состоянии, с цокольным этажом, рядом с магазинами в Эльче, Испания
Коммерческая 1 спальня в хорошем состоянии, с цокольным этажом, рядом с магазинами
Эльче, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Коммерческие помещения в Эльче, в Альтабихе, с видом на восток, идеально подходят для любого…
€112,000
Коммерческая в Эльче, Испания
Коммерческая
Эльче, Испания
Площадь 500 м²
Продаётся коммерческое помещение в Elche в районе Elche. Общая площадь 500.00 м2, участок 25…
€6,00 млн
Коммерческая 1 ванная в Эльче, Испания
Коммерческая 1 ванная
Эльче, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческое помещение в Эльче ID D12989
€49,000
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в хорошем состоянии, с цокольным этажом в Эльче, Испания
Коммерческая 1 ванная с кондиционером, в хорошем состоянии, с цокольным этажом
Эльче, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Прекрасно адаптированные офисные / складские помещения на продажу в лучшем районе Эльче. Хор…
€95,445
Realting.com
Перейти