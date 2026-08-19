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Коммерческая недвижимость в Таррагоне, Испания

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 903 м² в Mont roig del Camp, Испания
Коммерческое помещение 903 м²
Mont roig del Camp, Испания
Площадь 903 м²
АПАРТАМЕНТ-ОТЕЛЬ 4**** SUPERIOR в первой линии моряЛицензия на ведение деятельности.Год пост…
$4,43 млн
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Salou, Испания
Коммерческое помещение 3 000 м²
Salou, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 3 000 м²
GA-V001429. Отель на берегу озера Гарда в СалоРасположенный в живописном месте на берегу за…
$7,62 млн
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 850 м² в Riudecanyes, Испания
Коммерческое помещение 850 м²
Riudecanyes, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 850 м²
Продается эксклюзивный бутик-отель, очаровательное место отдыха, полностью в отреставрирован…
$1,74 млн
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Коммерческая недвижимость в Таррагоне в Таррагона, Испания
Коммерческая недвижимость в Таррагоне
Таррагона, Испания
Площадь 4 000 м²
Коммерческая недвижимость, общей площадью 1310 м2, разделённое на 3 помещения с тремя аренда…
$3,61 млн
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Каталонии, Испания — €15,5 млн €. в Priorat, Испания
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Каталонии, Испания — €15,5 млн €.
Priorat, Испания
Число комнат 26
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ! 5★ Бутик-отель с собственной винодельней в Катал…
$17,67 млн
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