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Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
11 000 м²
3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
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Коммерческая
Марбелья, Испания
14
10
850 м²
Это недвижимость с великолепной обстановкой, имеет все разрешения и лицензии. Это здание под…
€5,00 млн
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Коммерческая
Benahavis, Испания
Отличный участок 3012 м2 на восходящей улице в жилом районе Параисо Альто, Бенахавис, с прос…
€1,75 млн
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Коммерческая
Ojen, Испания
Коммерческий участок, Ла Майрена, Коста дель Соль. Подходит для отелей, спа, домов престарел…
€9,00 млн
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Коммерческая
Ojen, Испания
Участок под строительство 9 вилл: 3547м2 под застройку Зрелищные виды. Очень редкая возможно…
€6,45 млн
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Коммерческая
Estepona, Испания
Большой участок на возвышении с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие ви…
€1,60 млн
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Коммерческая
Estepona, Испания
2
3
495 м²
ПРОДАЖА КЛИНИКИ. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР расположен между Марбелья / Эстепона со всеми лицензиями …
€1,20 млн
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Коммерческая
Марбелья, Испания
1
514 м²
Замечательное коммерческое помещение, в настоящее время - роскошный мебельный бизнес и магаз…
€4,20 млн
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Коммерческая
Марбелья, Испания
5
1
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
€250,000
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Коммерческая
Los Villares, Испания
Земля 380 га (3 800 000 м²). Из которых 70 га (700 000 м²) уже занимают оливковые план…
€4,70 млн
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Коммерческая
Baeza, Испания
1
1
2 500 м²
Оливковая ферма и завод по производству оливкового масла в Испании! * Местонахождение:…
€5,00 млн
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Коммерческая
Vejer de la Frontera, Испания
10
9
1 000 м²
VEJER DE LA FRONTERA Кадис, Андалусия, Испания Коста-де-ла-Лус ~10 км о…
€600,000
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Коммерческая
Malaga, Испания
180 м²
помещение - Málaga (La Luz - El Torcal) , Общая площадь 180m2, 600 Расстояние до моря
€140,000
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Коммерческая
Марбелья, Испания
340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
€390,000
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Коммерческая
Малага, Испания
45 м²
помещение - Málaga (Centro Histórico) , Общая площадь 45m2, Лифт, пустое
€133,000
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Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением
Estepona, Испания
1 100 м²
€1,27 млн
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Отель с кондиционером, с водоснабжением
Тарифа, Испания
7
7
160 м²
€450,000
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Коммерческая с террасой
Campo de Gibraltar, Испания
1
70 м²
€300,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Estepona, Испания
552 м²
€2,12 млн
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Офис
Estepona, Испания
40 м²
€55,000
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Коммерческая
Estepona, Испания
1
130 м²
€120,000
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Коммерческая
Estepona, Испания
1
95 м²
€80,000
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Коммерческая
Campo de Gibraltar, Испания
15 м²
€30,000
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Коммерческая с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
104 м²
€225,000
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Производство с водоснабжением, с крыльцом
Тарифа, Испания
1
865 м²
€720,000
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Коммерческая с балконом, с мебелью, с террасой
Тарифа, Испания
7
8
400 м²
€1,10 млн
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Коммерческая с кондиционером, с водоснабжением
Estepona, Испания
1
110 м²
€168,000
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Коммерческая
Estepona, Испания
55 м²
€63,000
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Коммерческая
Estepona, Испания
25 м²
€21,000
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Коммерческая с водоснабжением
Estepona, Испания
69 м²
€68,900
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