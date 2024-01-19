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Коммерческая недвижимость в Андалусии, Испания

Estepona
12
Тарифа
7
Марбелья
4
48 объектов найдено
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benalmadena, Испания
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
Площадь 11 000 м²
Этаж 3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
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Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Это недвижимость с великолепной обстановкой, имеет все разрешения и лицензии. Это здание под…
€5,00 млн
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Коммерческая в Benahavis, Испания
Коммерческая
Benahavis, Испания
Отличный участок 3012 м2 на восходящей улице в жилом районе Параисо Альто, Бенахавис, с прос…
€1,75 млн
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Коммерческая в Ojen, Испания
Коммерческая
Ojen, Испания
Коммерческий участок, Ла Майрена, Коста дель Соль. Подходит для отелей, спа, домов престарел…
€9,00 млн
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Коммерческая в Ojen, Испания
Коммерческая
Ojen, Испания
Участок под строительство 9 вилл: 3547м2 под застройку Зрелищные виды. Очень редкая возможно…
€6,45 млн
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Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Большой участок на возвышении с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие ви…
€1,60 млн
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Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 495 м²
ПРОДАЖА КЛИНИКИ. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР расположен между Марбелья / Эстепона со всеми лицензиями …
€1,20 млн
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Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
Количество спален 1
Площадь 514 м²
Замечательное коммерческое помещение, в настоящее время - роскошный мебельный бизнес и магаз…
€4,20 млн
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Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
€250,000
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Коммерческая в Los Villares, Испания
Коммерческая
Los Villares, Испания
Земля 380 га (3 800 000 м²).  Из которых 70 га (700 000 м²) уже занимают оливковые план…
€4,70 млн
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Коммерческая в Baeza, Испания
Коммерческая
Baeza, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 500 м²
Оливковая ферма и завод по производству оливкового масла в Испании!  * Местонахождение:…
€5,00 млн
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Коммерческая в Vejer de la Frontera, Испания
Коммерческая
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 000 м²
VEJER DE LA FRONTERA  Кадис, Андалусия, Испания Коста-де-ла-Лус ~10 км о…
€600,000
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Коммерческая в Malaga, Испания
Коммерческая
Malaga, Испания
Площадь 180 м²
помещение - Málaga (La Luz - El Torcal) , Общая площадь 180m2, 600 Расстояние до моря
€140,000
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Коммерческая в Марбелья, Испания
Коммерческая
Марбелья, Испания
Площадь 340 м²
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
€390,000
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Коммерческая в Малага, Испания
Коммерческая
Малага, Испания
Площадь 45 м²
помещение - Málaga (Centro Histórico) , Общая площадь 45m2, Лифт, пустое
€133,000
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Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением в Estepona, Испания
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением
Estepona, Испания
Площадь 1 100 м²
€1,27 млн
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Отель с кондиционером, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Отель с кондиционером, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 160 м²
€450,000
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Коммерческая с террасой в Campo de Gibraltar, Испания
Коммерческая с террасой
Campo de Gibraltar, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€300,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Estepona, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Estepona, Испания
Площадь 552 м²
€2,12 млн
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Офис в Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
Площадь 40 м²
€55,000
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Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€120,000
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Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€80,000
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Коммерческая в Campo de Gibraltar, Испания
Коммерческая
Campo de Gibraltar, Испания
Площадь 15 м²
€30,000
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Коммерческая с террасой, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Коммерческая с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Площадь 104 м²
€225,000
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Производство с водоснабжением, с крыльцом в Тарифа, Испания
Производство с водоснабжением, с крыльцом
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 865 м²
€720,000
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Коммерческая с балконом, с мебелью, с террасой в Тарифа, Испания
Коммерческая с балконом, с мебелью, с террасой
Тарифа, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
€1,10 млн
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Коммерческая с кондиционером, с водоснабжением в Estepona, Испания
Коммерческая с кондиционером, с водоснабжением
Estepona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€168,000
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Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 55 м²
€63,000
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Коммерческая в Estepona, Испания
Коммерческая
Estepona, Испания
Площадь 25 м²
€21,000
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Коммерческая с водоснабжением в Estepona, Испания
Коммерческая с водоснабжением
Estepona, Испания
Площадь 69 м²
€68,900
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