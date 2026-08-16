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Коммерческая недвижимость в Галисии, Испания

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Луго
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6 объектов найдено
Продажа супермаркета Mercadona 4,35 млн € — 6 % рентабельность! в Галисия, Испания
Продажа супермаркета Mercadona 4,35 млн € — 6 % рентабельность!
Галисия, Испания
Площадь 5 422 м²
Продажа супермаркета Mercadona 4,35 млн € — 6 % рентабельность! Месторасположение: Испани…
$5,11 млн
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Коммерческое помещение 124 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 124 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Коммерческое помещение в Агуамарина, Кабо-Роиг, побережье Ориуэла-Коста.Обеденный зал, барна…
$579,794
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Коммерческое помещение 122 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 122 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Коммерческое помещение в Ломас-де-Кабо-Роиг. Внутри помещения есть обеденный зал, барная сто…
$429,907
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Инвестиционная 3 000 м² в Outeiro de Rei, Испания
Инвестиционная 3 000 м²
Outeiro de Rei, Испания
Площадь 3 000 м²
Geriátrico со способностью для 192 площадей, больше о 50 día, управляли из-за geriatrícos, с…
$5,50 млн
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Отель 1 500 м² в Луго, Испания
Отель 1 500 м²
Луго, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 1 500 м²
Это отель недалеко от Луго, расположенный всего в 8 минутах от пляжей под синим флагом. Сост…
$4,00 млн
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Коммерческое помещение 240 м² в Abadin, Испания
Коммерческое помещение 240 м²
Abadin, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Ресторан в коммерческом комплексе Лос-Дольсес, Ориуэла-Коста. Ресторан расположен на втором …
$551,908
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