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Коммерческая недвижимость в Кастельоне, Испания

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la Plana Alta
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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 005 м² в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Коммерческое помещение 2 005 м²
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Площадь 2 005 м²
Коммерческие помещения для продажи в Кастельон-де-ла-Плана, с исключительным расположением и…
$2,50 млн
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Отель 1 200 м² в Borriana Burriana, Испания
Отель 1 200 м²
Borriana Burriana, Испания
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 200 м²
Отель в провинции Кастельон - Costa Azahar Находится на первой линии пляжа, в населенном пун…
$1,99 млн
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Отель 1 000 м² в Vilafranca Villafranca del Cid, Испания
Отель 1 000 м²
Vilafranca Villafranca del Cid, Испания
Площадь 1 000 м²
Двухэтажный отель-ресторан в Кастельоне. Общая площадь 1000 м2. Отель на 20 номеров (400 чел…
$949,842
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TekceTekce
Отель 1 200 м² в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Отель 1 200 м²
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Площадь 1 200 м²
Отель в провинции Валенсия недалеко от моря и порта. 12 апартаментов предназначеныые для про…
$849,859
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Отель 3 800 м² в Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Отель 3 800 м²
Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Площадь 3 800 м²
Загородный Отель***- ресторан в стиле “Рустико”в пригороде Кастельона, преобразованный из ст…
$1,83 млн
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Отель 900 м² в Vilafames, Испания
Отель 900 м²
Vilafames, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 900 м²
Отель-Бутик, старинный особняк семнадцатого века, расположенный в средневековом части города…
$1,64 млн
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Типы недвижимости в Кастельоне

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