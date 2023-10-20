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Коммерческая недвижимость в Кастельон, Испания

la Plana Alta
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4 объекта найдено
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Площадь 2 005 м²
Коммерческие помещения для продажи в Кастельон-де-ла-Плана, с исключительным местоположением…
€2,14 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Sierra Engarceran, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Sierra Engarceran, Испания
Площадь 6 350 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на первой линии моря в Испании, 120 номеров, 6,0 млн. Евро. Отель р…
€6,00 млн
Отель с сауной в Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Отель с сауной
Вильяэрмоса-дель-Рио, Испания
Площадь 3 800 м²
Загородный Отель***- ресторан в стиле “Рустико”в пригороде Кастельона, преобразованный из ст…
€1,70 млн
Отель 10 спален в Vilafames, Испания
Отель 10 спален
Vilafames, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 900 м²
Отель-Бутик, старинный особняк семнадцатого века, расположенный в средневековом части города…
€1,50 млн

Типы недвижимости в Кастельон

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