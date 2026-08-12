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Коммерческая недвижимость в Вильяхойосе, Испания

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение в Вильяхойоса, Испания
Коммерческое помещение
Вильяхойоса, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Местный с большими отставками и с большими возможностями в Гаспароте, Вильяхойоса. Местный …
$148,068
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Коммерческое помещение в Вильяхойоса, Испания
Коммерческое помещение
Вильяхойоса, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся поместье в Вильяхойосе в районе Villajoyosa. Общая площадь 448.00 м2, участок 2584…
$696,476
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Коммерческое помещение в Вильяхойоса, Испания
Коммерческое помещение
Вильяхойоса, Испания
Ресторан-бар в городе Вильяхойоса на побережье Коста Бланка в 200 метрах от пляжа. Ресторан…
$639,051
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