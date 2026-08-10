Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Альта
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Марине-Альте, Испания

;
Дения
3
6 объектов найдено
РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания в Хавея, Испания
РЕДКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ, Коста-Бланка, Испания
Хавея, Испания
РЕДКИЙ ОТЕЛЬНЫЙ АКТИВ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Хавеа (Jávea), Коста-Бланка, Испания Инвест…
$15,94 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 008 м² в Дения, Испания
Коммерческое помещение 1 008 м²
Дения, Испания
Площадь 1 008 м²
Коммерческие помещения в районе Саладар площадью 939 м2 на первом этаже и 69 м2 в мезонине в…
$432,802
Оставить заявку
Отель в Кальпе, Испания
Отель
Кальпе, Испания
Новый отель на продажу — Бенидорм, центр и пляжи Редкая инвестиционная возможность в Бени…
$3,03 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Отель 14 161 м² в Кальпе, Испания
Отель 14 161 м²
Кальпе, Испания
Количество спален 194
Площадь 14 161 м²
Отель находится менее чем в 200 метрах от пляжа и пристани для яхт. Этот отель выполнен в со…
$18,54 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Дения, Испания
Коммерческое помещение
Дения, Испания
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Финка с роскошной виллой и двумя таунхаусами на продажу. Главная вилла 440 метров и каждый т…
$1,04 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 310 м² в Дения, Испания
Коммерческое помещение 310 м²
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
На одной из центральных улиц Дении (Denia) продаётся коммерческое помещение. Может быть испо…
$260,974
Оставить заявку

Типы недвижимости в Марине-Альте

отели
Realting.com
Перейти