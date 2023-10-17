Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Марина-Альта

Коммерческая недвижимость в Марина-Альта, Испания

Teulada
4
Кальпе
4
Дения
3
11 объектов найдено
Коммерческая с Acceso minusvalidos в Дения, Испания
Коммерческая с Acceso minusvalidos
Дения, Испания
Площадь 1 008 м²
Коммерческие помещения в Саладарском районе площадью 939 м2 на первом этаже и 69 м2 в мезони…
€369,150
Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace в Кальпе, Испания
Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace
Кальпе, Испания
Площадь 69 м²
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
€140,000
Коммерческая в Кальпе, Испания
Коммерческая
Кальпе, Испания
Площадь 140 м²
Этаж 1
Это коммерческое помещение, готовое к выпуску, частично отремонтировано, расположено на углу…
€280,000
Коммерческая 4 спальни с террасой, с кладовой в Дения, Испания
Коммерческая 4 спальни с террасой, с кладовой
Дения, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
На одной из центральных улиц Дении (Denia) продаётся коммерческое помещение. Может быть испо…
€240,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Дения, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дения, Испания
Площадь 5 066 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
€5,20 млн
Офис в Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
 Тип продукта :   Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Зона :  город Теул…
€16,00 млн
Офис под аренду в Teulada, Испания
Офис под аренду
Teulada, Испания
Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Город Теулада – это одна из главных  …
€16,00 млн
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Teulada, Испания
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Teulada, Испания
Площадь 15 000 м²
Торговый центр расположен в Морайре, Аликанте, Испания. Общая площадь двухэтажного центра со…
€15,00 млн
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением в Кальпе, Испания
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением
Кальпе, Испания
Площадь 859 м²
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
€937,600
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Площадь 393 м²
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
€450,000
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Площадь 39 м²
Великолепный 2-звездочный отель расположен на побережье Морайры, Аликанте, Испания. Отель на…
€3,70 млн
Realting.com
Перейти