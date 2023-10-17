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Коммерческая недвижимость в Марина-Альта, Испания
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11 объектов найдено
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Коммерческая с Acceso minusvalidos
Дения, Испания
1 008 м²
Коммерческие помещения в Саладарском районе площадью 939 м2 на первом этаже и 69 м2 в мезони…
€369,150
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Коммерческая с террасой, с near the beach, с open terrace
Кальпе, Испания
69 м²
Коммерческие помещения расположены на одном из главных проспектов Кальпе. Всего в 3 муинуто …
€140,000
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Коммерческая
Кальпе, Испания
140 м²
1
Это коммерческое помещение, готовое к выпуску, частично отремонтировано, расположено на углу…
€280,000
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Коммерческая 4 спальни с террасой, с кладовой
Дения, Испания
4
1
310 м²
На одной из центральных улиц Дении (Denia) продаётся коммерческое помещение. Может быть испо…
€240,000
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Дения, Испания
5 066 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* на побережье Коста Бланка 5,2 млн.€ 110 номеров!Отель построен в 20…
€5,20 млн
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Офис
Teulada, Испания
Тип продукта : Торговый парк в Теулада , провинция Аликанте. Зона : город Теул…
€16,00 млн
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Офис под аренду
Teulada, Испания
Торговый парк в Теулада , провинция Аликанте. Город Теулада – это одна из главных …
€16,00 млн
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Teulada, Испания
15 000 м²
Торговый центр расположен в Морайре, Аликанте, Испания. Общая площадь двухэтажного центра со…
€15,00 млн
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Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением
Кальпе, Испания
859 м²
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
€937,600
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
393 м²
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
€450,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
39 м²
Великолепный 2-звездочный отель расположен на побережье Морайры, Аликанте, Испания. Отель на…
€3,70 млн
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