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Коммерческая недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

4 объекта найдено
Коммерческая 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Коммерческая 3 спальни
Guia de Isora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 436 м²
Продается здание, идеально подходящие под инвестиции. Расположено в южной части острова, в ж…
€485,000
Коммерческая 2 спальни с Floor 2 в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 2 спальни с Floor 2
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Dream Homes Tenerife представляет на продажу эти коммерческие помещения 2 в Пуэрто-де-Сантья…
€126,000
Коммерческая 1 спальня в Arona, Испания
Коммерческая 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 800 м²
В продаже офисное помещение, которое располагается в Los Cristianos, в коммерческом центре Apolo
€150,000
Коммерческая в центре города, с turisticheskiy centr, с blizost k moryu в Arona, Испания
Коммерческая в центре города, с turisticheskiy centr, с blizost k moryu
Arona, Испания
Площадь 2 450 м²
Количество этажей 1
Прекрасная возможность для инвестиций! Коммерческие помещения общей площадью 2450 м2 расп…
€2,25 млн

Недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе: уютные апартаменты на Канарских островах

Приобретение недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе позволяет наслаждаться солнечной погодой круглый год. Этот уютный испанский город расположен на живописных Канарских островах. Купленные здесь апартаменты подходят не только для проживания всей семьей, но и для сдачи в аренду. Спрос на местные недвижимые объекты не прекращается 365 дней в году. В среднем даже на сдаче однокомнатной квартиры владелец может выручить до 1000 евро в месяц без вычета налогов.

Какую купить недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе?

Обширный выбор жилых и коммерческих объектов впечатляет своим разнообразием:

  • В большом количестве представлены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры эконом-класса.
  • На окраинах курорта можно встретить элитные виллы с прямым выходом на знаменитый пляж Териситас.
  • Предпринимателей заинтересуют многочисленные отели и рестораны, приносящие высокий доход на протяжении всего сезона.

Преимущества для иностранных инвесторов

Нерезиденты активно скупают недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе по многим причинам. Во-первых, цена на квадратные метры здесь дешевле, чем в других испанских городах. Средняя стоимость жилья в Санта-Крус-де-Тенерифе оценивается в 40.000 евро. Во-вторых, при покупке недвижимых объектов на сумму от 500.000 евро иностранные инвесторы автоматически получают ВНЖ с правом на ПМЖ через 2 года. И, наконец, главное преимущество для всех иностранцев — постоянное удорожание цен на жилье в Санта-Крус-де-Тенерифе, позволяющее с выгодой перепродать любой жилой или нежилой объект.

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