Коммерческая недвижимость в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
11
Altea
7
la Vila Joiosa Villajoyosa
3
27 объектов найдено
Коммерческое помещение 187 м² в lAlfas del Pi, Испания
Коммерческое помещение 187 м²
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Большой деловой бар и ресторан с одной из самых больших террас в Альбире Мы представляем ва…
$441,716
Коммерческое помещение 65 м² в lAlfas del Pi, Испания
Коммерческое помещение 65 м²
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этот прекрасно меблированный и отремонтированный, готовый к использованию магазин выставлен …
$87,738
Коммерческое помещение в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Коммерческое помещение
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся поместье в Вильяхойосе в районе Villajoyosa. Общая площадь 448.00 м2, участок 2584…
$696,476
Коммерческое помещение 550 м² в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение 550 м²
Бенидорм, Испания
Количество спален 9
Площадь 550 м²
Продается готовый отель в городе Бенидорм, общей площадью 550 м2. Отель состоит из девяти сп…
$1,68 млн
Коммерческое помещение 2 100 м² в Finestrat, Испания
Коммерческое помещение 2 100 м²
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 100 м²
Эксклюзивный спа и спортивный клуб Вариант 1 Эксклюзивный бизнес Luxury Spa & Sports Club на…
$2,32 млн
Магазин 246 м² в Altea, Испания
Магазин 246 м²
Altea, Испания
Площадь 246 м²
Просторная коммерческая недвижимость в центре Альтеи, Аликанте Город Альтеа, расположенный н…
$1,88 млн
Отель в Бенидорм, Испания
Отель
Бенидорм, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Продается отель в центре Бенидорма. Хороший средний уровень занятости - 46 номеров и бар-ка…
$2,50 млн
Коммерческое помещение в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Коммерческое помещение
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Ресторан-бар в городе Вильяхойоса на побережье Коста Бланка в 200 метрах от пляжа. Ресторан…
$639,051
Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Отремонтированный ресторан в лучшем районе Бенидорма, сдан в аренду и работает с «гарантиров…
$1,04 млн
Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческое помещение в эксплуатации в центре города Бенидорм.Коммерческое помещение на про…
$1,63 млн
Коммерческое помещение в Altea, Испания
Коммерческое помещение
Altea, Испания
Число комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Альтее в районе Galera de las palmeras. Общая площадь 0.0…
$290,198
Коммерческое помещение 105 м² в Altea, Испания
Коммерческое помещение 105 м²
Altea, Испания
Площадь 105 м²
Расположенные в самом сердце традиционного испанского города Альтеа, Аликанте, эти просторны…
$845,235
Отель 5 851 м² в Бенидорм, Испания
Отель 5 851 м²
Бенидорм, Испания
Количество спален 118
Кол-во ванных комнат 118
Площадь 5 851 м²
Продается отель в Бенидорме с более чем 100 номерами. С очень хорошим расположением, всего в…
$12,60 млн
Коммерческое помещение в Altea, Испания
Коммерческое помещение
Altea, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Участок расположен в Сьерра-де-Альтеа, рядом с Altea Hills. Он имеет площадь 1051 м2, ориент…
$679,064
Excellent passive income opportunity! в Altea, Испания
Excellent passive income opportunity!
Altea, Испания
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Excellent Passive Income Opportunity: Office for Sale in Altea Hills, €500,000, €42,000 annu…
$521,014
Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Продается отличнный офис площадью 80м2 в оживленном районе города Бенидорм, рядом с самой вы…
$232,159
Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческое помещение, расположенное в пешеходной зоне, семейный район. Местный прозрачный…
$379,663
Коммерческое помещение в Finestrat, Испания
Коммерческое помещение
Finestrat, Испания
Число комнат 1
Продаётся коммерческое помещение в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площа…
$783,535
Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Ресторан на второй линии пляжа Поньенте, работающий 26 лет, в настоящее время как пиццерия, …
$623,732
Коммерческое помещение в Finestrat, Испания
Коммерческое помещение
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в горах в Финестрате. Дом одноэтажный, в доме три спальни, два санузла, кладов…
$638,436
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 7,52% рентабельность! в Бенидорм, Испания
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 7,52% рентабельность!
Бенидорм, Испания
Число комнат 7
Площадь 398 м²
Количество этажей 5
Продажа НОВОГО апарт-отеля в Бенидорме, Испания – 1,35 млн.€, 7,52% рентабельность! Ме…
$1,54 млн
Коммерческое помещение в Altea, Испания
Коммерческое помещение
Altea, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Улицы города плавно спускаются к морю. В них выделяются небольшие побеленные домики. Эта хар…
$130,170
Коммерческое помещение в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Коммерческое помещение
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Местный с большими отставками и с большими возможностями в Гаспароте, Вильяхойоса. Местный …
$148,068
Коммерческое помещение 890 м² в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение 890 м²
Бенидорм, Испания
Площадь 890 м²
Апартотель в городе Бенидорм на побережье Коста Бланка. Летом 2017 апартотель был открыт пос…
$2,32 млн
Отель 1 800 м² в lAlfas del Pi, Испания
Отель 1 800 м²
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 20
Площадь 1 800 м²
В отеле есть бассейн и сад. Он состоит из 20 апартаментов площадью 40 м2, с спальней и с тер…
$3,15 млн
Коммерческое помещение в Бенидорм, Испания
Коммерческое помещение
Бенидорм, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Продается коммерческое помещение в Бенидорме, полностью оборудованное под кафетерий, что явл…
$162,713
Коммерческое помещение 380 м² в Altea, Испания
Коммерческое помещение 380 м²
Altea, Испания
Площадь 380 м²
Этаж 1
Представляем большое коммерческое помещение площадью 380 м2, которое имеет потрясающий вид. …
$906,291
