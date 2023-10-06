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Торревьеха
Коммерческая недвижимость в Торревьеха, Испания
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69 объектов найдено
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
35 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 35.00 м2, гараж 1991 год…
€26,900
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
26 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 26.00 м2, состоит из…
€10,000
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Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
45 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 45.00 м2,…
€36,900
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Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2
45 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
€47,500
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Коммерческая 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
72 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 45.00 м…
€89,900
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Коммерческая 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
3
3
110 м²
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
€399,900
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Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2
236 м²
-1
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на …
€368,000
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Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
4
3
322 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
€579,900
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
63 м²
Коммерческие помещения очень удачно расположены в районе Хабанерас. Застроенная площадь 63м2…
€53,000
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
82 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 82.00 м2, состо…
€52,260
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 0.00 м2, с…
€199,000
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 0.00 м2, гараж 1991 года построй…
€13,000
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Коммерческая 2 спальни в хорошем состоянии, с кладовой, рядом с магазинами
Торревьеха, Испания
2
100 м²
Продается коммерческое помещение в центре Торревьехи. Оно находится на первом этаже, с отдел…
€140,000
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Коммерческая с террасой, с Pool, с общественным бассейном
Торревьеха, Испания
572 м²
Продаются в Ла Мата, Торревьеха, три помещения общей площадью 572 м2. Они не продаются отдел…
€160,000
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Коммерческая с Airport less than 1 hour drive, с Parking private carport, с Parking underground
Торревьеха, Испания
17 м²
Продается очень большой гараж всего в 50 метрах от пляжа и в самом центре Ла Мата. Идеально …
€13,500
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с террасой, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
1
1
48 м²
Ресторан рядом с пляжем Ла Мата в Торревьехе, Коста Бланка. Участок площадью 48 м2, в 5 мин…
€45,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с террасой, с общественным бассейном, с цокольным этажом
Торревьеха, Испания
1
1
40 м²
Местные для продажи на первом этаже в Residencial де Torrelomas в Torrelamata, Торревьеха. П…
€107,620
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
100 м²
Продаётся коммерческое помещение в Торревьехе в районе Habaneras. Общая площадь 100.00 м2, к…
€45,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
1
2
100 м²
Этот великолепный ресторан расположен в красивом районе Пласа-дель-Театро в Торревьехе . Рес…
€40,000
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с балконом, с террасой, с кладовой
Торревьеха, Испания
3
2
646 м²
Мы предлагаем вам уникальную возможность купить коммерческое здание, чтобы наслаждаться жизн…
€1,85 млн
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
380 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 380.00 м2, состоит из 1 …
€60,000
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
16 м²
Продаётся паркинг в Торревьехе в районе El molino. Общая площадь 16.00 м2, состоит из 1 комн…
€9,500
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
18 м²
-1
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на -1 этаже. Общая площадь 18…
€13,900
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2
75 м²
Комерческое помещение с лицензией в торговом центре "Филтон" в Лос Валконес
€89,900
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная в хорошем состоянии, с Close to the sea, с Grilles
Торревьеха, Испания
1
280 м²
Эта великолепная очень просторная механическая мастерская площадью 280 м2 продается, помещен…
€257,260
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с Quiet location, с парковочным местом
Торревьеха, Испания
30 м²
Продается гараж в Торревьехе, на пляже Лос Локос, Фруталес. Это большой закрытый гараж в под…
€20,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive
Торревьеха, Испания
11 м²
Продается гараж в центре Торревьехи . Общественная парковка в подвале. Он имеет общую застро…
€6,000
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
53 м²
-1
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Habaneras, располагается на -1 этаже. Общая площадь 53…
€17,500
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
20 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 20.00 м2, состоит из 1 к…
€7,000
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Коммерческая
Торревьеха, Испания
25 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 25.00 м2, состоит из 1 к…
€7,000
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