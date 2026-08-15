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Коммерческая недвижимость в Торревьехе, Испания

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48 объектов найдено
Коммерческое помещение 202 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 202 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 202 м²
$212,542
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Коммерческое помещение 200 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 200 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 200 м²
Коммерческие помещения между пляжами Эль Кура и Лос Локос в центре Торревьехи
$203,343
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Коммерческое помещение 60 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 60 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Это коммерческое пространство на первом этаже, на уровне улицы, расположено в северной части…
$151,025
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Коммерческое помещение 90 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 90 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Продается коммерческое помещение в центре Торревьехи. Продается коммерческое помещение в цен…
$267,287
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Готовый бизнес 110 м² в Торревьеха, Испания
Готовый бизнес 110 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Просторное коммерческое помещение в самом центре Торревьехи, с 1 ванной комнатой, готовое по…
$182,250
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Коммерческое помещение 21 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 21 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 21 м²
Ищете помещение для инвестиций или создания бизнеса? Ознакомьтесь с нашим широким ассортимен…
$21,922
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TekceTekce
Коммерческое помещение 300 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 300 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Премиум-локация! Просторное коммерческое помещение 300 кв.м. в центреВеликолепное коммерческ…
$667,322
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Коммерческое помещение 29 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 29 м²
La Mata, Испания
Площадь 29 м²
Закрытый гараж на две машины в центре Ла Маты, рядом с пляжем . Закрытый гараж на две машины…
$44,761
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Коммерческое помещение 270 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 270 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 270 м²
В продаже коммерческое помещение (спортзал) площадью 270 м2 расположено в самом центре Торре…
$313,908
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Коммерческое помещение 250 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 250 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 250 м²
Большое коммерческое помещение на 5 предприятий в центре Торревьехи. Большое коммерческое по…
$342,974
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Коммерческое помещение в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Продается работающий ресторанный бизнес с арендой помещения на срок более 5 лет.Ресторан пол…
$696,476
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Магазин 507 м² в Торревьеха, Испания
Магазин 507 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 507 м²
Коммерческое помещение площадью 507 м² рядом с пляжем в Торревьехе, Аликанте Коммерческая не…
$2,31 млн
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Коммерческое помещение 100 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже помещение (ресторан-бар) в Торревьехе, рядом с городской набережной и пляжем Playa…
$156,954
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Коммерческое помещение 400 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 400 м²
Торревьеха, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Уникальная возможность в Торревьехе! Продается: просторное угловое здание с максимальной вид…
$313,792
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Коммерческое помещение 23 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 23 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 23 м²
Гараж с помещением для хранения перед «Parque de las Naciones», Торревьеха
$23,614
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Коммерческое помещение 30 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 30 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 30 м²
Продается гараж в Торревьехе, на пляже Лос Локос, Фруталес. Это большой закрытый гараж в под…
$21,237
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Коммерческое помещение 4 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 4 м²
La Mata, Испания
Площадь 4 м²
Подсобное помещение 4 кв.м., расположенное в закрытом подвале в 200 метрах от пляжа гаража
$5,308
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Коммерческое помещение 166 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 166 м²
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Местные 166 квадратных метров, всего в 30 метрах от моря. Он имеет 1 ванную комнату, 1 туале…
$183,964
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Коммерческое помещение 51 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 51 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Коммерческое помещение на продажу в Торревьехе. Построенный на трех этажах с лифтом, это мес…
$63,604
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Коммерческое помещение 110 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 110 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Продается действующий бизнес (успешно работает уже 2,5 года) мини-апарт-отель с отдельным вх…
$424,631
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Коммерческое помещение 98 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 98 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Коммерческие помещения в Playas de Orihuela. Ваш бизнес в районе с большим общественным прит…
$99,813
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Коммерческое помещение 50 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 50 м²
La Mata, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
очень экономичные коммерческие помещения в торговом центре Parquemar в Ла-Мата. Он имеет 50 …
$45,659
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Коммерческое помещение 646 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 646 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 646 м²
Мы предлагаем вам уникальную возможность купить коммерческое здание, чтобы наслаждаться жизн…
$2,01 млн
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Коммерческое помещение в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Мы предлагаем уникальную возможность приобретения этого трехэтажного коммерческого помещения…
$464,317
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Коммерческое помещение 63 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 63 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 63 м²
Коммерческое помещение в Торревьехе на продажу по очень доступной цене. Онo имеет 63 м2 поле…
$52,030
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Коммерческое помещение 316 м² в La Mata, Испания
Коммерческое помещение 316 м²
La Mata, Испания
Площадь 316 м²
Коммерческое помещение рядом с пляжем Ла Мата-Торревьеха. 25 коммерческих помещений на пляже…
$107,246
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Коммерческое помещение 100 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этот великолепный ресторан расположен в красивом районе Пласа-дель-Театро в Торревьехе . Рес…
$42,474
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Коммерческое помещение в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом + Помещение расположение с коммерческой зоной Ищете инвестиции с высоким потенциалом в …
$1,16 млн
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Коммерческое помещение 100 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 100 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается коммерческое помещение в центре Торревьехи. Оно находится на первом этаже, с отдел…
$148,658
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Коммерческое помещение 11 м² в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение 11 м²
Торревьеха, Испания
Площадь 11 м²
Продается гараж в центре Торревьехи . Общественная парковка в подвале. Он имеет общую застро…
$6,371
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