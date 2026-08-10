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Коммерческая недвижимость в Gandia, Испания

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 80 м² в Gandia, Испания
Коммерческое помещение 80 м²
Gandia, Испания
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц Playa de Gandia. Его можно исп…
$115,264
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Коммерческое помещение в Gandia, Испания
Коммерческое помещение
Gandia, Испания
Число комнат 24
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 23
Внимание инвесторов и/или строителей. Продается все здание в 5 этажей плюс подвал, подлежаще…
$1,03 млн
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Коммерческое помещение 167 м² в Gandia, Испания
Коммерческое помещение 167 м²
Gandia, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
На одной из центральных пешеходных улиц Гандии (Gandia) продаётся коммерческое помещение. Мо…
$423,053
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TekceTekce
Коммерческое помещение 315 м² в Gandia, Испания
Коммерческое помещение 315 м²
Gandia, Испания
Площадь 315 м²
В продаже находится коммерческое офисное помещение в Гандия, которое сдано в аренду на долги…
$356,941
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Коммерческое помещение 150 м² в Gandia, Испания
Коммерческое помещение 150 м²
Gandia, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Бар - ресторан в центре Гандии. Рядом несколько коледжей, коммерческий центр, языковая школа…
$149,975
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