Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Gandia

Коммерческая недвижимость в Gandia, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая 1 спальня с террасой, с кладовой в Gandia, Испания
Коммерческая 1 спальня с террасой, с кладовой
Gandia, Испания
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц Playa de Gandia. Его можно исп…
€106,000
Коммерческая 3 спальни с кладовой в Gandia, Испания
Коммерческая 3 спальни с кладовой
Gandia, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
На одной из центральных пешеходных улиц Гандии (Gandia) продаётся коммерческое помещение. Мо…
€390,000
Realting.com
Перейти