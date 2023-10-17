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Коммерческая недвижимость в Жирона, Испания

Lower Emporda
3
5 объектов найдено
Коммерческая в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Коммерческая
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Platja d’Aro, является элитным местом для проживания и покупки второго жилья, как у русского…
€3,82 млн
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Rupia, Испания
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Rupia, Испания
Количество спален 5
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
€215,000
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером в Castello d Empuries, Испания
Инвестиционная с парковкой, с балконом, с кондиционером
Castello d Empuries, Испания
Площадь 160 м²
В продаже бар-ресторан, расположенный на первой линии моря в городе Санта Маргарита, Росес. …
Цена по запросу
Отель 50 спален в Льорет-де-Мар, Испания
Отель 50 спален
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 1 600 м²
Уютный семейный Отель *, впервые открывший свои двери в 1970 году и действующий по сегоднешн…
€1,20 млн
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