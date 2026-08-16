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Коммерческая недвижимость в Жироне, Испания

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Льорет-де-Мар
10
Tossa de Mar
4
26 объектов найдено
Коммерческое помещение в Sant Sadurni de lHeura, Испания
Коммерческое помещение
Sant Sadurni de lHeura, Испания
Эксклюзивный гостиничный комплекс 4*S, состоящий из типичного каталонского фермерского дома …
$14,42 млн
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Коммерческое помещение 3 092 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 3 092 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 3 092 м²
Инвестиционная возможность на побережье Коста-БраваОтель расположен в самом сердце Льорет-де…
$5,75 млн
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Коммерческое помещение 730 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 730 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 730 м²
Продается большое помещение в районе Феналс города Льорет-де-Мар. Офисная часть площадью око…
$437,145
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Коммерческое помещение 38 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 38 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 38 м²
Коммерческое помещение в районе Феналс города Льорет де Мар.Общая площадь 38 м.кв.В настоящи…
$163,201
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Отель в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Отель
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
$8,00 млн
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Scat Realty
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Русский, Español
Коммерческое помещение 560 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 560 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 67
Площадь 560 м²
Данная бизнес-модель описывает предполагаемое использование объекта недвижимости с основной …
Цена по запросу
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TekceTekce
Коммерческое помещение 660 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 660 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 660 м²
Продаётся доходное жилое здание в центре Льорет де Мар (Коста Брава)Инвестиционный объект ра…
$1,41 млн
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Коммерческое помещение 2 174 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 2 174 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 2 174 м²
Коммерческое помещение в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Благодаря впечатляющ…
$1,28 млн
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Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель в Каталония, Испания
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель
Каталония, Испания
Площадь 16 155 м²
Интересный и уникальный объект на Покупку - 5* Спа Отель за 30.5 млн евро! ·         Отел…
$35,74 млн
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Коммерческое помещение 9 500 м² в Tossa de Mar, Испания
Коммерческое помещение 9 500 м²
Tossa de Mar, Испания
Площадь 9 500 м²
Инвестиционная возможность в хорошо зарекомендовавший себя гостиничный актив со стабильным д…
$22,95 млн
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Коммерческое помещение 3 930 м² в Tossa de Mar, Испания
Коммерческое помещение 3 930 м²
Tossa de Mar, Испания
Площадь 3 930 м²
Коммерческое помещение на побережье Коста Брава.Общая площадь 3930 м.кв. на двух этажах.В на…
$24,10 млн
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Коммерческое помещение 685 м² в la Bisbal dEmporda, Испания
Коммерческое помещение 685 м²
la Bisbal dEmporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 685 м²
Семейный отель в средневековом городке в красивом регионе Байш Эмпорда в провинции Жирона. О…
$1,03 млн
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Коммерческая недвижимость у моря, Барселона в Tossa de Mar, Испания
Коммерческая недвижимость у моря, Барселона
Tossa de Mar, Испания
Площадь 542 м²
Коммерческое помещение в пригороде Барселоны с арендатором - супермаркет Dia. Объект находит…
$867,256
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Коммерческое помещение в Sant Antoni, Испания
Коммерческое помещение
Sant Antoni, Испания
Уникальная инвестиционная возможность: многофункциональный коммерческий комплекс в стратегич…
$1,74 млн
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Коммерческое помещение 3 100 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 3 100 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 3 100 м²
Отель 2 звезды в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Количество номеров 70. Здани…
$3,25 млн
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Коммерческое помещение 350 м² в Llafranc, Испания
Коммерческое помещение 350 м²
Llafranc, Испания
Площадь 350 м²
Станция технического обслуживания на участке площадью 1808 м², из которых 350 м² застроено (…
$2,50 млн
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Коммерческое помещение 1 453 м² в Cassa de la Selva, Испания
Коммерческое помещение 1 453 м²
Cassa de la Selva, Испания
Площадь 1 453 м²
Хостел в провинции Жирона. Общая площадь 1453 м.кв. на территории 5694 м.кв. Количество но…
$2,90 млн
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Отель 1 600 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Отель 1 600 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 1 600 м²
Уютный семейный Отель *, впервые открывший свои двери в 1970 году и действующий по сегоднешн…
$1,31 млн
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Llanca, Испания
Коммерческое помещение 1 500 м²
Llanca, Испания
Количество спален 44
Площадь 1 500 м²
Продается отель в Льянсе в Альт Эмпорда, в 60 метрах от пляжа. Туристическое направление на …
$2,90 млн
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Коммерческое помещение 865 м² в la Pera, Испания
Коммерческое помещение 865 м²
la Pera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 865 м²
Отель-бутик в самом сердце Байш Эмпорда вблизи города Пуболь. Средневековая Масия переделанн…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 170 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 170 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 170 м²
Коммерческое помещение площадью 170м2 в центре города Льорет-де-Мар (Жирона), в районе Венец…
$185,906
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Коммерческое помещение 6 658 м² в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Коммерческое помещение 6 658 м²
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Площадь 6 658 м²
Отель 4 звезды в городе Сант Фелиу де Гишольс на побережье Коста Брава. Расположен в пешей д…
$11,62 млн
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Коммерческое помещение 355 м² в Льорет-де-Мар, Испания
Коммерческое помещение 355 м²
Льорет-де-Мар, Испания
Площадь 355 м²
Здание под реконтсрукцию в центре города Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Расположено…
$871,433
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Коммерческая недвижимость с арендатором в Бланес, Испания
Коммерческая недвижимость с арендатором
Бланес, Испания
Площадь 3 233 м²
Коммерческая недвижимость с арендатором Consum - одной из крупнейших сетей супермаркетов нац…
$3,13 млн
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Коммерческое помещение 1 265 м² в Tossa de Mar, Испания
Коммерческое помещение 1 265 м²
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 40
Площадь 1 265 м²
Отель под ремонт в городе Тосса де Мар на побережье Коста Брава. Расположен в самом центре …
$1,80 млн
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Коммерческое помещение 727 м² в Cornella del Terri, Испания
Коммерческое помещение 727 м²
Cornella del Terri, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 727 м²
Бутик отель, расположенный в 20 км от города Жирона. Каменная масея 1238 года в окружении ка…
$1,50 млн
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Типы недвижимости в Жироне

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