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Испания
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Аликанте
Коммерческая недвижимость в Аликанте, Испания
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135 объектов найдено
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Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
71 м²
€295,000
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Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
51 м²
€210,000
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Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
721 м²
€585,000
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Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
90 м²
Commercial interplant for rent and sale located in the downtown area of the city Very bright…
€160,000
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Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
136 м²
Экономические коммерческие помещения для аренды, расположенные в Plaza Músico Óscar Tordera …
€800
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Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
1 731 м²
Продается коммерческое судно, расположенное в промышленной зоне Бабеля, с отличным сообщение…
€900,000
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Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
263 м²
Продается большое коммерческое помещение, расположенное в центре города Аликанте, рядом с Av…
€375,000
Рекомендовать
Коммерческая с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
174 м²
Commercial premises for sale and rental located on Gran Vía, next to Avd. Painter Xavier Sol…
€150,000
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Коммерческая с Fianza
Аликанте, Испания
10 м²
Небольшое автомобильное гаражное пространство, расположенное в седьмом подвале здания в цент…
€34,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
12 м²
Если вы живете или работаете в окрестностях улицы Сан-Франциско, у вас проблемы с парковкой …
€30,000
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
122 м²
Коммерческие помещения на продажу расположены на Avd. Де Саламанка, недалеко от станции Renf…
€130,000
Рекомендовать
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
81 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи с высокой прибыльностью, расп…
€85,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
12 м²
Надоело ходить вокруг и арендовать гаражное пространство?. У нас есть это замечательное гара…
€29,000
Рекомендовать
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой
Аликанте, Испания
630 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет на продажу большой коммерческий мезонин с большой площад…
€750,000
Рекомендовать
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
80 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис на продажу площадью 80 м2 в отличном месте…
€89,000
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
256 м²
Инвестиционный продукт!. Коммерческие помещения для продажи с высокой прибыльностью, располо…
€475,000
Рекомендовать
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€126,000
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
197 м²
€299,000
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
225 м²
Возможность коммерческой аренды в районе Альтоцано, расположенном в непосредственной близост…
€270,000
Рекомендовать
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
4 978 м²
Отличная инвестиция. Промышленный склад для продажи в Аликанте сдан в аренду, расположенный …
€2,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
512 м²
Коммерческие помещения для продажи в прибыльности расположены в одном из главных и коммерчес…
€1,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
65 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в эксплуатации, расположенные…
€72,000
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
936 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены в центре города Санш, рядом с оживленной Avda…
€1,70 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
101 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в прибыльности, расположенные…
€229,000
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
461 м²
Коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в традиционном центре Аликанте. Он и…
€320,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
144 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€345,000
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Коммерческая с Autobus
Аликанте, Испания
82 м²
Собственность банковского субъекта. Отличная возможность приобрести этот коммерческий помеще…
€62,500
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Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
63 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€230,000
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Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
123 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€455,000
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Коммерческая с террасой, с Autobus, с Acceso minusvalidos
Аликанте, Испания
60 м²
Продается отличное коммерческое помещение с высокой прибыльностью, расположенное в лучшем ра…
€225,000
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