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Коммерческая недвижимость в Аликанте, Испания

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76 объектов найдено
Коммерческое помещение 52 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 52 м²
Аликанте, Испания
Площадь 52 м²
Продается в C / Rio Vinalopó - Каролина Привилегированное расположение на одной из самых ком…
$109,610
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Офис 366 м² в Аликанте, Испания
Офис 366 м²
Аликанте, Испания
Площадь 366 м²
Коммерческий интерплант для продажи в Avda. Альфонсо Эль Сабио Стратегическое расположение и…
$807,655
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Коммерческое помещение 18 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 18 м²
Аликанте, Испания
Площадь 18 м²
Удобное гаражное пространство в районе Alfonos X el Sabio. Доступ по пандусу, 24 часа наблюд…
$52,759
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Коммерческое помещение 20 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 20 м²
Аликанте, Испания
Площадь 20 м²
Мы представляем вам это великолепное гаражное пространство для продажи в центре города. Площ…
$40,765
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Коммерческое помещение 99 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 99 м²
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Коммерческое место в Calle José Мария Py - отличная возможность Стратегическое расположение …
$183,395
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Коммерческое помещение 65 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 65 м²
Аликанте, Испания
Площадь 65 м²
Инвестиционная возможность: коммерческие помещения для продажи в эксплуатации, расположенные…
$89,105
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TekceTekce
Коммерческое помещение 721 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 721 м²
Аликанте, Испания
Площадь 721 м²
Отличные инвестиции: выгодные коммерческие помещения для продажи, расположенные в районе Бен…
$610,969
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Коммерческое помещение 33 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 33 м²
Аликанте, Испания
Площадь 33 м²
Гран Плаза Гарадже в «Золотой миле» здания Аликанте Майсонаве с доступом также Поэта Вила Бланко
$70,367
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Коммерческое помещение 936 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 936 м²
Аликанте, Испания
Площадь 936 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены в центре Санче, рядом с оживленной Avda Oscar…
$1,99 млн
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Коммерческое помещение 48 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 48 м²
Аликанте, Испания
Площадь 48 м²
Отличное коммерческое место предлагается для продажи на улице Сюзана Лланерас, в его ближайш…
$216,429
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Коммерческое помещение 1 373 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 1 373 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 373 м²
Невероятные коммерческие помещения для продажи расположены на улице Avenida Periodista Rodol…
$982,702
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Коммерческое помещение 10 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 10 м²
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Продается гаражное пространство в подвале вместимостью на один автомобиль (миниван/семья) на…
$57,193
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Коммерческое помещение 262 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 262 м²
Аликанте, Испания
Площадь 262 м²
Коммерческое место для аренды в Glorieta Родольфо Ллопис - Гран Виа Местоположение и окружаю…
$743,490
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Коммерческое помещение 242 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 242 м²
Аликанте, Испания
Площадь 242 м²
Продается в C / Calderón de la Barca Привилегированное расположение на одной из самых коммер…
$231,455
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Склад 1 008 м² в Аликанте, Испания
Склад 1 008 м²
Аликанте, Испания
Площадь 1 008 м²
Отличная возможность для компаний, ищущих объекты, готовые начать работу в одном из лучших п…
$1,26 млн
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Офис 228 м² в Аликанте, Испания
Офис 228 м²
Аликанте, Испания
Площадь 228 м²
Просторный офис 228 м 2 на Авенида Оскар Эспла Офис площадью около 228 м2 сдается в аренду …
$295,808
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Коммерческое помещение 715 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 715 м²
Аликанте, Испания
Площадь 715 м²
Расположенное в районе Бабеля, одном из районов с наибольшим потоком транспортных средств Ал…
$1,10 млн
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Офис 83 м² в Аликанте, Испания
Офис 83 м²
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Расположенный на одной из самых динамичных и консолидированных улиц в центре Аликанте, в сам…
$216,956
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Коммерческое помещение 272 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 272 м²
Аликанте, Испания
Площадь 272 м²
Коммерческое место на Ад. Граф Лумиарес Местный расположен на главном проспекте района Альто…
$254,543
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Коммерческое помещение 207 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 207 м²
Аликанте, Испания
Площадь 207 м²
Отличные инвестиции и возможности для бизнеса Великолепное коммерческое место, расположенное…
$366,789
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Коммерческое помещение 15 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 15 м²
Аликанте, Испания
Площадь 15 м²
Легкий доступ к парковочному пространству через пандус, расположенный во втором подвале отел…
$58,621
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Коммерческое помещение 122 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 122 м²
Аликанте, Испания
Площадь 122 м²
Коммерческие помещения для продажи расположены на Avd. De Salamanca, недалеко от станции Ren…
$152,416
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Коммерческое помещение 93 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 93 м²
Аликанте, Испания
Площадь 93 м²
Великолепное торговое пространство площадью около 80 м2, расположенное на первом этаже новог…
$165,551
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Коммерческое помещение 93 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 93 м²
Аликанте, Испания
Площадь 93 м²
Отличное коммерческое помещение для продажи расположено на Calle Del Teatro, главной коммерч…
$339,882
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Коммерческое помещение 14 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 14 м²
Аликанте, Испания
Площадь 14 м²
Просторное и удобное гаражное пространство для продажи расположено в подвале I жилого дома в…
$13,096
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Коммерческое помещение 269 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 269 м²
Аликанте, Испания
Площадь 269 м²
Коммерческое место для продажи с действующим бизнесом и высокой немедленной прибыльностью От…
$644,442
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Коммерческое помещение 51 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 51 м²
Аликанте, Испания
Площадь 51 м²
Возможность: коммерческие помещения с действующим бизнесом. Если вы ищете немедленную прибыл…
$232,049
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Коммерческое помещение 285 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 285 м²
Аликанте, Испания
Площадь 285 м²
Коммерческое место в самом центре центра - привилегированное место Отличная возможность для …
$1,39 млн
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Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  в Аликанте, Испания
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 € 
Аликанте, Испания
Площадь 767 м²
Инвестиционная возможность: продажа курортного комплекса в Аликанте, Испания, 1.850.000 €  …
$2,17 млн
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Коммерческое помещение 46 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 46 м²
Аликанте, Испания
Площадь 46 м²
Коммерческое место для продажи и аренды в самом сердце Центрального Энланша Отличная возмож…
$182,025
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